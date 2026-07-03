Утверждено взыскание почти 7 млн с осужденных за мошенничество на выборах

Установлено, что перед выборами в 2020 году на тот момент глава управы и его заместительница получили почти 7 млн руб. от кандидатов в гордуму Воронежа и облдуму региона. За эти деньги чиновники якобы обещали добиться их победы, но в итоге ничего не сделали. Однако все давшие чиновникам деньги кандидаты избрались в парламенты. Бавыкин вину не признал, Васькова во всем созналась.