Самая сложная ситуация с электричеством в Белгороде отмечена в районе Харгоры

«Ъ-Черноземье» также сообщал, что по состоянию на 10:00 большую часть пригородного Белгородского округа уже запитали водой от резервных источников. Без водоснабжения в последние часы оставались до трех тыс. абонентов. В центре Белгорода, северных районах города и на Харгоре восстановление водоснабжения, по данным водоканала, было возможно в пределах четырех часов (к 14:00).