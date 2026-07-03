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Самая сложная ситуация с электричеством в Белгороде отмечена в районе Харгоры

После ракетного удара ВСУ самая сложная ситуация с электроснабжением в Белгороде 3 июля сложилась в районе Харьковской горы. Энергетики сейчас прикладывают усилия, чтобы завершить работы до конца дня. Об этом рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем канале в мессенджере «Макс».

Источник: Коммерсантъ

После ракетного удара ВСУ самая сложная ситуация с электроснабжением в Белгороде 3 июля сложилась в районе Харьковской горы. Энергетики сейчас прикладывают усилия, чтобы завершить работы до конца дня. Об этом рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем канале в мессенджере «Макс».

По данным главы региона, к 11:45 было восстановлено электроснабжение северной части Белгорода, а также частично — на улицах Чичерина, Сумской, Губкина и Архиерейской. Все больницы обеспечены электроэнергией от сети (городская больница № 2, онкологическая больница, инфекционная и областная больницы). Специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения в непрерывном режиме. Одновременно с этим потребителей переключают на резервные схемы.

«В течение четырех часов поэтапно планируется обеспечить электроэнергией всех потребителей в муниципальных округах и частично в Белгороде», — заявил господин Шуваев.

«Ъ-Черноземье» также сообщал, что по состоянию на 10:00 большую часть пригородного Белгородского округа уже запитали водой от резервных источников. Без водоснабжения в последние часы оставались до трех тыс. абонентов. В центре Белгорода, северных районах города и на Харгоре восстановление водоснабжения, по данным водоканала, было возможно в пределах четырех часов (к 14:00).

Белгород и Белгородский округ утром 3 июля попали под ракетный обстрел ВСУ. В результате погибла женщина, еще одна мирная жительница пострадала. На инфраструктурном объекте произошел пожар.

Подробнее об устранении последствий ракетной атаки — в материале «Ъ-Черноземье».

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