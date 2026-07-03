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Бизнес Челябинской области приглашают на час с торгпредом России в Египте

Участники планируют обсудить наиболее перспективные экспортные направления.

Представителей малого и среднего бизнеса Челябинской области приглашают принять участие в вебинаре с торговым представителем России в Египте, сообщили в региональном министерстве международного и межрегионального сотрудничества. Мероприятие организовано в ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Подчеркивается, что сейчас Египет — стратегический партнер и одно из самых перспективных направлений для российских экспортеров. В частности, страна отличается экономической стабильностью и развитием логистических хабов, открывающих доступ к рынкам Африки и Ближнего Востока.

На онлайн-встрече планируется обсудить текущую экономическую ситуацию в Египте и ключевые факторы роста, наиболее перспективные экспортные направления и востребованные товары, а также таможенные процедуры, логистику и меры государственной поддержки.

Событие состоится 14 июля. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.