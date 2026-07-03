Эксперты рассказали, как самокаты меняют городские поездки

Специалисты отмечают, что СИМ заняли собственную нишу в городской транспортной системе. Чаще всего их используют для коротких поездок до 5 км. До 85−90% поездок на самокатах приходится на перемещения от точки А до точки Б. Это могут быть поездки на работу, учебу, домой или до ближайшей остановки общественного транспорта.