Эксперты рассказали, как самокаты меняют городские поездки

Средства индивидуальной мобильности постепенно становятся полноценной частью городской транспортной системы, а не только сезонным развлечением. К такому выводу пришли специалисты Центра исследований «Умного города» и Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ.
Исследование провели в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре. Эксперты изучили, как городская среда, плотность застройки и развитие общественного транспорта влияют на выбор способа передвижения. По данным исследования, микромобильность продолжает развиваться. Растет число поездок и пользователей, усиливается связь с общественным транспортом, а рынок аренды переходит к более упорядоченной работе: стандартизации, развитию инфраструктуры и настройке сервисов.
Специалисты отмечают, что СИМ заняли собственную нишу в городской транспортной системе. Чаще всего их используют для коротких поездок до 5 км. До 85−90% поездок на самокатах приходится на перемещения от точки А до точки Б. Это могут быть поездки на работу, учебу, домой или до ближайшей остановки общественного транспорта.
По словам экспертов, дальнейшее развитие кикшеринга связано с включением самокатов в транспортные цепочки, развитием пересадочных узлов и городской инфраструктуры. В будущем новые районы могут проектировать с учетом использования СИМ как одного из основных видов транспорта.