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Два подпольных мясных цеха обнаружили в Воронеже полицейские

На предприятиях производили мясные заготовки для общепита.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора обнаружили два подпольных цеха по производству мясной продукции, предназначавшейся для точек общественного питания.

Один цех работал в Ленинском районе. При его проверке из оборота изъяли больше 30 тонн мясных бобин (предварительно — мясо птицы) с поддельной маркировой.

Второй цех накрыли в Левобережном районе, где изъяли еще 2,7 тонны немаркированных мясных бобин, а также механический прибор для подготовки мяса.

Фото ГУ МВД по области.

Все эти партии должны были попасть в точки общепита и использоваться для приготовления шаурмы.

В настоящее время деятельность обоих предприятий приостановлена. По факту возбудили уголовное дело за производство фальсификата. Полицейские продолжают расследование.

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