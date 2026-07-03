Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае предпринимателя проверят из-за невыплаты 360 тыс. рублей зарплаты иностранцу

В Тюхтетском районе возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который занимался лесозаготовкой. Его подозревают в полной невыплате зарплаты работнику.

В Тюхтетском районе возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который занимался лесозаготовкой. Его подозревают в полной невыплате зарплаты работнику. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным ведомства, весной 2025 года житель Таджикистана приехал в Тюхтетский район на заработки. Предприниматель, работавший в селе Поваренкино, принял его разнорабочим и заключил с ним трудовой договор. Мужчина работал до конца года, однако за 10 месяцев не получил зарплату. После этого он обратился в прокуратуру.

Проверка подтвердила задолженность. По данным прокуратуры, работодатель не вел табель учета рабочего времени, не выдавал расчетные листки и не представил документы, подтверждающие выплаты. Сумма долга перед работником составила 360 тыс. рублей.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев. Расследование находится на контроле прокуратуры.