В Красноярском крае предпринимателя проверят из-за невыплаты 360 тыс. рублей зарплаты иностранцу

По данным ведомства, весной 2025 года житель Таджикистана приехал в Тюхтетский район на заработки. Предприниматель, работавший в селе Поваренкино, принял его разнорабочим и заключил с ним трудовой договор. Мужчина работал до конца года, однако за 10 месяцев не получил зарплату. После этого он обратился в прокуратуру.