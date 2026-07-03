Численность рысей увеличилась в два раза в Нижегородской области

В ведомстве констатируют устойчивый рост популяции хищника на протяжении последних пяти лет, который, вероятно, ещё не вышел на пиковые показатели. Динамика численности выглядит следующим образом: в 2022 году зафиксировано 339 рысей, в 2023‑м — 402, в 2024‑м — 499, а в 2025‑м — 622 особи.