Численность рысей увеличилась в два раза в Нижегородской области

Численность рысей в Нижегородской области к 2026 году достигла 625 особей. Такие данные опубликовали в Минлесхозе.
В ведомстве констатируют устойчивый рост популяции хищника на протяжении последних пяти лет, который, вероятно, ещё не вышел на пиковые показатели. Динамика численности выглядит следующим образом: в 2022 году зафиксировано 339 рысей, в 2023‑м — 402, в 2024‑м — 499, а в 2025‑м — 622 особи.
Специалисты министерства связывают увеличение поголовья рысей с ростом численности кормовой базы — в частности, зайцев и косуль.
Ареал обитания рыси в регионе преимущественно охватывает лесные территории Заволжья. Наибольшая концентрация животных отмечена в Варнавинском округе — там зафиксировано 96 особей. Значительные популяции также выявлены в Сокольском округе (51 рысь), Шахунье (45), Семёновском округе (44), Уренском (32) и Воскресенском (31).
В междуречье Волги и Оки рыси встречаются редко — лишь единичные особи. На юге области хищник освоил лесной массив, простирающийся от верховьев Кудьмы и Серёжи до Оки и верховьев небольших рек, впадающих в Мокшу.
В Предволжье наиболее крупная популяция зафиксирована в Выксе — 40 животных. В Навашинском и Бутурлинском округах численность рысей сопоставима и составляет по 28 особей в каждом.
Ранее рысь забрела на территорию детсада под Нижним Новгородом.