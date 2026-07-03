«Сильный хлопок, как взрыв, муж крикнул, что это был дрон». Пассажиры автобуса из Беларуси рассказали об атаке БПЛА ВСУ в Брянской области 2 июля

Пассажиры автобуса из Беларуси в эфире «Первого информационного телеканала» рассказали об атаке БПЛА ВСУ в Брянской области в четверг, 2 июля.
Как сообщила гомельчанка Алеся, ехавшая с мужем и детьми на море, в момент, когда она стояла в проходе в автобусе, услышала сильный хлопок, как взрыв:
— Я подумала, что это может шина взорвалась. Я не поняла вообще. Я услышала только, муж крикнул: «Это был дрон».
По словам белоруски, муж не успел зайти в автобус и краем глаза смог увидеть небольшой летевший дрон. После этого началось задымление, дети начали кричать.
Еще одна пассажирка автобуса рассказала, что БПЛА атаковали именно в моменты скопления людей:
— Как только появлялось скопление людей, сразу же начинались атаки. Сразу же. И когда нас эвакуировали, когда приехали там специальные службы, предоставили автомобили и нас маленькими группами людей пытались вывезти, как только отъезжали автомобили, сразу же начинались атаки.
Белоруска добавляет: когда автомобиль, в который сели дети с родителями отъезжал, то сразу же происходило несколько ударов.
— Автобус приехал, люди стояли рядом, и как только зашли все в автобус, сразу же произошел удар, — привела подробности пассажирка.
Ранее «Первый информационный» опубликовал кадры белорусского автобуса, атакованного ВСУ в Брянской области.
В момент атаки на автобус пострадали три белорусские фуры, одна из которых полностью сгорела.
Также мы собрали хронологию атаки украинского беспилотника на белорусский автобус на границе с Брянской областью 2 июля 2026: что известно, сколько человек ехало, пострадавшие.
А вот что заявили власти Беларуси после атаки БПЛА на автобус под Брянском 2 июля.