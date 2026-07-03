Историк Акашева рассказала, как читать клейма на кирпичах Нижнего Новгорода

«Мб СН Н. К. ГЗ ВМ К. Ю.». На первый взгляд — набор непонятных букв, однако на самом деле — это подписи нижегородских кирпичных заводчиков XIX века, которые до сих пор можно увидеть на фасадах старинных домов Нижнего Новгорода. По нескольким буквам историки могут определить, где изготовили строительный материал, кто владел заводом, а иногда даже уточнить возраст здания. Как «читать» клейма и где их искать на улицах города, рассказала кандидат исторических наук, и. о. завкафедрой информационных технологий в гуманитарных исследованиях ИМОМИ ННГУ им. Лобачевского Анна Акашева на лекции в Парке науки ННГУ.