Историк Акашева рассказала, как читать клейма на кирпичах Нижнего Новгорода

«Мб СН Н. К. ГЗ ВМ К. Ю.». На первый взгляд — набор непонятных букв, однако на самом деле — это подписи нижегородских кирпичных заводчиков XIX века, которые до сих пор можно увидеть на фасадах старинных домов Нижнего Новгорода. По нескольким буквам историки могут определить, где изготовили строительный материал, кто владел заводом, а иногда даже уточнить возраст здания. Как «читать» клейма и где их искать на улицах города, рассказала кандидат исторических наук, и. о. завкафедрой информационных технологий в гуманитарных исследованиях ИМОМИ ННГУ им. Лобачевского Анна Акашева на лекции в Парке науки ННГУ.
Кирпич с подписью.
Традиция ставить клейма появилась задолго до XIX века. Первые знаки на кирпичах встречаются уже в XVII столетии, однако обязательной маркировка стала только в 1847 году, когда в Российской империи приняли специальные правила изготовления кирпича.
С этого момента клеймо должно было быть на каждом кирпиче, чтобы покупатель знал, на каком заводе он изготовлен. Его наносили еще до обжига — на сырой кирпич при формовке или во время сушки.
По сути, это был аналог современного товарного знака. Если дом простоял десятилетия без трещин, значит, кирпич этого производителя заслуживал доверия.
У каждого кирпича есть свои «стороны»: самая широкая называется постелью, длинная — ложком, короткая — тычком.
В разных городах России клейма ставили по-разному. Например, в Санкт-Петербурге их чаще размещали на постели — после кладки они практически скрывались внутри стены. В Москве встречаются клейма на ложке и тычке.
А вот нижегородские кирпичники обычно ставили клеймо именно на тычковой грани — коротком торце кирпича. Благодаря этому многие надписи до сих пор можно увидеть прямо на фасадах исторических зданий.
Что означают буквы.
Сегодня историкам известно, что за многими загадочными сокращениями скрываются реальные владельцы кирпичных заводов. Например, клеймо «ЯК» принадлежало нижегородскому купцу Якову Ивановичу Котельникову, который почти два десятка лет занимался кирпичным производством. Его продукцию до сих пор можно увидеть на доме № 23 по улице Луначарского.
«Если ты видел хорошее, крепкое здание с таким клеймом, то мог быть уверен, что и твой дом из кирпича этого же завода простоит долго», — отмечает историк Акашева.
Еще один интересный пример — клеймо «МБ». Оно принадлежало купчихе Матильде Ивановне Бендер, которая управляла кирпичным заводом после смерти отца. Женщин среди владельцев кирпичных производств было совсем немного — всего восемь из нескольких десятков известных заводчиков.
При этом далеко не все клейма удалось расшифровать. Например, простая буква «К» на одном из нижегородских домов до сих пор остается загадкой.
Следы кошек и зарплата рабочих.
На старых кирпичах можно найти не только клейма с инициалами производителей. Иногда на них сохранялись отпечатки кошачьих лап или даже козьих копыт. Как поясняет историк, кирпичи сушили под открытым небом, и животные могли свободно пройти по еще сырой глине.
Еще одна любопытная деталь — небольшие точки или углубления. Это не украшение и не брак. Рабочие получали сдельную оплату и такими отметками считали изготовленные кирпичи: каждая точка обозначала сотню изделий.
Сегодня исследователям известно, что после введения обязательного клеймения в Нижнем Новгороде работали не менее 57 владельцев кирпичных заводов. Однако пока удалось точно расшифровать лишь часть клейм (11 шт.) — работа в этом направлении продолжается.
«Поэтому, проходя мимо старинных домов, стоит иногда смотреть не только на фасады, но и на сами кирпичи. Несколько неприметных букв могут рассказать о городе больше, чем кажется на первый взгляд», — заключила Анна Акашева.
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