В 2026 году на трассе между Кировом и Удмуртией обновят 2 участка

Два участка автодороги Киров — Кирово-Чепецк — Зуевка — Фаленки — граница Удмуртской Республики на территории Кирово-Чепецкого района отремонтируют в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Кировской области.
Общая протяженность этих отрезков — 4,3 км. В частности, на участке с 34-го по 37-й километр уже выполнено фрезерование старого дорожного полотна и уложен выравнивающий слой. Сейчас специалисты укладывают верхний слой покрытия из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-16). На втором отрезке, он расположен с 51-го по 54-й километр, уже завершили обустройство покрытия.
В завершение мастера укрепят обочины и нанесут разметку. Выполнить все работы планируется до 30 августа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.