В 2026 году на трассе между Кировом и Удмуртией обновят 2 участка

Общая протяженность этих отрезков — 4,3 км. В частности, на участке с 34-го по 37-й километр уже выполнено фрезерование старого дорожного полотна и уложен выравнивающий слой. Сейчас специалисты укладывают верхний слой покрытия из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-16). На втором отрезке, он расположен с 51-го по 54-й километр, уже завершили обустройство покрытия.