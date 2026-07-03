Законы июля: Проезд без наличных для пассажиров и снижение ставок для бизнеса

С июля в общественном транспорте Нижнего Новгорода можно купить билет только за безналичный расчет. А в Кузбассе снижают налоговые ставки, чтобы переманить малый бизнес из других регионов.
За билетом — в супермаркет.
В Нижегородской области начали действовать изменения в законе «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электротранспортом». Они касаются отмены наличной оплаты проезда в транспорте Нижнего Новгорода.
Законопроект готовился давно. Власти неоднократно отмечали, что отмена покупки билетов за наличные непосредственно в транспорте должна помочь снизить аварийность на дорогах, повысить прозрачность, а соответственно, и собираемость доходов. И что не менее важно, поспособствует соблюдению расписания водителями, которых не будут отвлекать пассажиры.
Изначально отмену наличных в салоне транспорта планировали объявить с 1 ноября 2025 года. Но потом решили ввести переходный период до 1 января 2026 года. Однако оказалось, что на законопроект нет заключений от прокуратуры. После подготовки всех необходимых документов было решено, что окончательно наличку в нижегородских автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах отменят 1 июля 2026 года. Так и произошло.
Теперь в транспорте пассажиры могут купить билет лишь за безналичный расчет. Для этого нужно приложить банковскую карту к валидатору или привязать ее к сервису Mir Pay на смартфоне и применять его для оплаты. Также можно пользоваться транспортной картой и «Картой жителя Нижегородской области», которые необходимо пополнять дистанционно.
Но что важно! Наличная форма оплаты по-прежнему возможна, пусть и не в самом салоне транспорта. Пассажиры могут купить билет на одну-две поездки (временную транспортную карту) за банкноты и монеты в крупных супермаркетах. К программе подключились две торговые сети, сейчас идут переговоры о присоединении еще двух федеральных игроков. Кроме того, в помощь жителям и гостям города — отделения «Почты России» и киоски с печатной продукцией, где тоже есть карточки на разовый проезд.
«Наличные средства никто не отменяет, — подчеркнул замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. — Просто их выносят за пределы общественного транспорта. Это очень удобно, это современные тенденции, в которых мы видим больше плюсов, чем минусов. Людей, которые пользуются наличными, сейчас мало, а сами водители в календаре зачеркивали дни и ждали, когда наступит 1 июля, чтобы не соприкасаться с наличкой».
Снизили в два-три разва.
С июля индивидуальные предприниматели и представители малого бизнеса могут воспользоваться налоговой льготой, которую приняли в Кемеровской области для привлечения «малышей» в регион.
Для тех, кто платит по упрощенной системе налогообложения (УСН), ставки на территории Кузбасса снижены значительно — в два, а то и в три раза. Однако это касается далеко не всех.
«Ситуация в экономике региона остается сложной, кризис в угольной отрасли продолжается, — сказал инициатор введения этой льготы, губернатора Кузбасса Илья Середюк. — Мы обязаны делать все возможное, чтобы находить и поддерживать дополнительные точки роста. Малый бизнес может в этом очень сильно помочь».
Налоговая ставка по УСН Кузбассе в соответствии с поправкой снижена с 15 до 7,5 процента для тех, кто платит по системе «доходы минус расходы», и с шести до двух процентов для тех, кто платит с доходов. Преференция действует восемь налоговых периодов (то есть восьми лет) с момента получения льготы.
Поддержать решено тех налогоплательщиков, кто уже перевел или переведет бизнес в Кузбасс с первого января 2026 года. По закону, право на льготу имеют организации или индивидуальные предприниматели, которые возникли до 1 января 2026 года и занимаются строительством или строительными работами, розничной торговлей (кроме торговли автомобилями и мотоциклами), предоставляют места для временного проживания. А также трудятся в сфере транспорта, ИТ, здравоохранения, развлечений, спорта и других. Всего в списке льготных видов деятельности 13 позиций.
Еще один важный момент. Для получения льготы у организации или ИП должна быть недвижимость на территории Кузбасса — на праве собственности или аренды. Так законодатели отметают фирмы-призраки, которые хотели бы пользоваться налоговыми преференциями в одном регионе, а работать в другом.
На льготу могут рассчитывать не только иногородние предприниматели, но и «блудные сыновья», которые когда-то были зарегистрированы в Кемеровской области, а потом ушли в другие регионы в поисках более благоприятного делового климата. Поддержат и тех, кто ушел только на бумаге — то есть все это время вел деятельность в Кузбассе, а налоги платил в соседней области. «Старожилов» новая льгота не касается, что уже вызвало критику нового закона — мол, как так, мы годами работаем на благо Кузбасса, а поддерживают «пришлых».
Кстати, обещанную льготу придется, как в поговорке, ждать три года. Федеральное законодательство с 2025 года для таких перерегистраций предусматривает трехлетний период охлаждения — чтобы платящий по «упрощенке» бизнес не скакал по стране в поисках низкой ставки. Если ставка в другом регионе была выше, то в течение трех лет организация будет платить налог в бюджет Кузбасса, но по прежней ставке. Как подчеркнул министр финансов Кузбасса Игорь Малахов, за эти три года власти смогут оценить, в каких отраслях льгота наиболее востребована. Другими словами — какие предприятия придут в Кузбасс в надежде ее получить.