Законы июля: Проезд без наличных для пассажиров и снижение ставок для бизнеса

На льготу могут рассчитывать не только иногородние предприниматели, но и «блудные сыновья», которые когда-то были зарегистрированы в Кемеровской области, а потом ушли в другие регионы в поисках более благоприятного делового климата. Поддержат и тех, кто ушел только на бумаге — то есть все это время вел деятельность в Кузбассе, а налоги платил в соседней области. «Старожилов» новая льгота не касается, что уже вызвало критику нового закона — мол, как так, мы годами работаем на благо Кузбасса, а поддерживают «пришлых».