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Отца будут судить за гибель сына в результате ДТП со снегоходом на севере Красноярского края

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Туруханска, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть ребенка.

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Туруханска, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть ребенка.

Напомним, трагедия случилась в ноябре 2025 года. Мужчина посадил своего 4-летнего сына на снегоход впереди себя и, двигаясь по полевой дороге, не справился с управлением и врезался в металлический столб. В результате транспорт опрокинулся.

В результате ДТП мальчик получил многочисленные травмы, от которых скончался на следующий день в больнице.

Установлено, что мужчина не имел права на управление транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в СК.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. По п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ северянину грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.