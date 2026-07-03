Отца будут судить за гибель сына в результате ДТП со снегоходом на севере Красноярского края

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. По п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ северянину грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.