Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Важные изменения при приеме в вузы в 2026 году: абитуриентов могут ждать дополнительные испытания

Приемная кампании в вузы продлится до 25 июля.

Источник: Время

Приемная кампания в вузы проходит в Нижегородской области. ИА «Время Н» напоминает о важных изменениях этого года.

По данным министерства науки и высшего образования Нижегородской области, общее количество бюджетных мест в вузах региона в 2026 году составляет 9 675 мест, в том числе по очной форме обучения — 8 751 место, по очно-заочной форме — 159 мест, по заочной форме — 765 мест.

Целевые места.

«Квота целевого приема полностью детализирована под конкретных заказчиков целевого обучения. Абитуриент может поступать на целевое обучение в пределах квоты в соответствии с одной заявкой», — сказал Министр науки и высшего образования Нижегородской области Виктор Анисимов.

По его словам, с детализированной квотой абитуриенты могут ознакомиться на сайтах образовательных организаций высшего образования, а с предложениями заказчиков целевого обучения — на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Объем целевой квоты приема в вузах Нижегородской области в 2026 году составляет 1 163 мест (в 2025 году — 2 077 мест), в том числе:

— ПИМУ — 308 мест;

— НГТУ им. Р. Е. Алексеева — 251 место;

— НГПУ им. К. Минина — 201 место;

— ННГУ им. Н. И. Лобачевского — 121 место;

— НГАТУ им. Л. Я. Флорентьева — 117 мест.

Новые правила приема для выпускников колледжей.

С 2026 года лица, имеющие среднее профессиональное образование, смогут поступать в вуз по вступительным испытаниям в случае, если направленность полученного образования соответствует направленности (профилю) программы высшего образования. Это определяется вузом. В ином случае абитуриентам для поступления в вуз необходимо сдавать ЕГЭ.

О минимальных баллах ЕГЭ.

С 2026 года вузы могут увеличивать минимальное количество баллов ЕГЭ для приема документов, установленный учредителем, по всем или отдельным конкурсам. Абитуриент может ознакомиться с пороговым значением баллов ЕГЭ с помощью порядка приема интересующего вуза на его официальном сайте.

Право на прием без вступительных испытаний имеют:

— победители и призеры заключительного этапа ВСОШ,

— члены сборных команд, участвовавшие в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам;

— победители и призеры олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников, ежегодно утверждаемого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Прием без вступительных испытаний для указанных лиц осуществляется по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады, в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады.

Квота при приеме для указанных лиц отсутствует, однако при приеме на программы бакалавриата и специалитета на бюджетные места их зачисляют на этапе приоритетного зачисления, как и абитуриентов, поступающих в рамках квот — особой, отдельной и целевой.

В 2026 году объем особой квоты — 1 102 места, отдельной — 1 194 места, целевой — 1 163 места.

Дополнительные испытания в вузах.

Дополнительные вступительные испытания (ДВИ) проводят не все вузы и не по всем направлениям подготовки, а лишь в рамках зачисления на специальности творческой и профессиональной направленности, где нужны особые качества, например, творческие, физические или психологические.

Перечень ДВИ устанавливается образовательной организацией. За каждое ДВИ можно получить до 100 баллов, их добавляют к баллам за ЕГЭ и формируют общий рейтинг абитуриентов в конкурсных списках.

Ознакомиться с перечнем ДВИ абитуриент может на сайте вуза.

Например, в ННГАСУ ДВИ проводятся при приеме на программы «Архитектура», «Дизайн», «Дизайн архитектурной среды», в НГПУ — при приеме на программы «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», «Дизайн».

Новые направления подготовки в вузах.

По словам Виктора Анисимова, в 2026 году перечень направлений подготовки и специальностей в вузах региона не изменился, корректировке подверглись лишь их профили.

Расширился список образовательных программ, реализуемых в вузах региона совместно с Университетом «Неймарк». Помимо уже реализуемых программ «Сопряженная разработка программного и аппаратного обеспечения» (ННГУ), «Технологии искусственного и дополненного интеллекта» (ВШЭ), «Искусственный интеллект и компьютерное зрение» (ВШЭ), прием ведется также на новые программы:

— «Проектирование телекоммуникационных систем» (ННГУ),

— «Инженерия биосистем и биоданных» (ННГУ),

— «Безопасность открытых информационных систем» (НГТУ),

— «Инженерия ИИ-управляемых робототехнических систем» (НГТУ),

— «Правовое обеспечение использования искусственного интеллекта» (РАНХиГС),

— «Интеллектуальные технологии проектирования и эксплуатации объектов капитального строительства» (ННГАСУ).