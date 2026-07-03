Нижегородцы стали победителями премии «Экология — дело каждого»: кто вошёл в число лауреатов

Организаторы поздравляют победителей и благодарят родителей, педагогов и наставников за поддержку: именно их проекты, творческие работы и просветительские инициативы помогают формировать экологические привычки и сохранять природу. Напомним, премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором в 2021 году и ежегодно поощряет идеи и проекты, направленные на охрану окружающей среды; победители получают памятные призы и преференции при поступлении в престижные вузы.