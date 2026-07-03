Нижегородцы стали победителями премии «Экология — дело каждого»: кто вошёл в число лауреатов

Трое участников из Нижегородской области вошли в число победителей сезона Международной детско‑юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого», сообщили в ведомстве.
Первое место в одной из ключевых номинаций «Экопроект» занял Данил Кузьмин из Нижнего Новгорода. Второе место в номинации «Экопросвещение» получила постоянная участница премии и одна из лидеров сообщества «ЭкоУмно! БережлиВо!» — Игорь Леман (г. Каменка). Также второе место в номинации «Экомультфильм» присудили нижегородке Виолетте Ушаковой.
Кроме того, специальными призами главного экопросветительского проекта страны отмечены работы 28 детей и взрослых из разных муниципалитетов региона: Нижнего Новгорода, Дзержинска, Кстова, Бора, Сарова, Городца, Павлова, Арзамаса, Сергача, Большого Болдина, Вознесенского и Выксы. Особо отметили вклад в развитие экологического движения активистов ООО «СИБУР‑КСТОВО».
Организаторы поздравляют победителей и благодарят родителей, педагогов и наставников за поддержку: именно их проекты, творческие работы и просветительские инициативы помогают формировать экологические привычки и сохранять природу. Напомним, премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором в 2021 году и ежегодно поощряет идеи и проекты, направленные на охрану окружающей среды; победители получают памятные призы и преференции при поступлении в престижные вузы.
Ранее сообщалось, что Росприроднадзор взыскал с нижегородского сельхозпредприятия свыше 2,6 млн за размещение отходов.