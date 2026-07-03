Мультифестиваль «Шик. Шаг. Шок» пройдет в Хабаровске 4 июля

Среди других активностей — казачья станица с обучением фланкировке шашкой, литературные площадки с участием Елены Добровенской и клуба «Слово за слово», турнир по «Мафии», дефиле под живое музыкальное сопровождение. Музейная зона от Дальневосточного художественного музея предложит серию тематических экскурсий. Отдельные зоны будут посвящены спорту и активному долголетию: заработает площадка «Хабаровское долголетие», а также состоится открытый турнир по дартсу. Гостям также будут доступны ярмарка изделий ручной работы и зона питания.