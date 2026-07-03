Комсомольский НПЗ запустят досрочно для стабилизации топливного рынка

«Ситуация с топливом на сегодняшний день складывается сложная, но она контролируемая. Ожидаем её стабилизации на следующей неделе после выхода с планового ремонта Комсомольского НПЗ. После запуска заводу потребуется время, чтобы выйти на полную мощность, поэтому ограничения пока сохраняются в Ванинском, Советско-Гаванском, Ульчском и Верхнебуреинском районах, но это временно», — сообщил заместитель министра энергетики края Евгений Береза.