Комсомольский НПЗ запустят досрочно для стабилизации топливного рынка

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу на следующей неделе — раньше запланированного срока. Это позволит увеличить поставки топлива в Хабаровский край и стабилизировать ситуацию на рынке. Решение принято после договорённостей губернатора Дмитрия Демешина с руководством предприятия, сообщили в пресс-службе правительства края.
«Ситуация с топливом на сегодняшний день складывается сложная, но она контролируемая. Ожидаем её стабилизации на следующей неделе после выхода с планового ремонта Комсомольского НПЗ. После запуска заводу потребуется время, чтобы выйти на полную мощность, поэтому ограничения пока сохраняются в Ванинском, Советско-Гаванском, Ульчском и Верхнебуреинском районах, но это временно», — сообщил заместитель министра энергетики края Евгений Береза.
Экстренные службы и сельхозпредприятия по поручению президента обеспечиваются топливом в полном объёме приоритетно. Это особенно важно в период уборочной кампании: своевременные поставки напрямую влияют на урожай и продовольственную безопасность.
Сейчас в крае работают 178 АЗС, из них 108 имеют достаточный запас топлива. Чтобы избежать ажиотажа и сохранить доступность бензина для большинства потребителей, операторы ввели ограничения на продажу АИ-92 и АИ-95 в канистры.