Опубликованы цены на одноразовые билеты для транспорта Нижнего Новгорода

Министерство транспорта Нижегородской области озвучило стоимость новых электронных билетов, пришедших на смену наличной оплате в общественном транспорте.
Как сообщили в пресс-службе регионального минтранса, специальная бесконтактная карта на одну поездку обойдется нижегородцам в 60 рублей, где 40 рублей составляет тариф и еще 20 рублей — стоимость самого пластика. Проездной билет на две поездки стоит 100 рублей. Пассажирам напомнили, что по-прежнему доступны альтернативные способы оплаты: банковские и виртуальные карты, а также Карта жителя Нижегородской области.
Приобрести новые электронные билеты можно в магазинах Spar и Smart, киосках печати «Пресса для всех», а также в кассах пригородных поездов на Московском вокзале и ТПУ «Канавинский». Чтобы сэкономить на стоимости разового носителя, жителям рекомендуют бесплатно оформить персональную транспортную карту онлайн или в МФЦ.
Ранее как платить наличными за общественный транспорт рассказали нижегородцам.