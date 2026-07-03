Опубликованы цены на одноразовые билеты для транспорта Нижнего Новгорода

Как сообщили в пресс-службе регионального минтранса, специальная бесконтактная карта на одну поездку обойдется нижегородцам в 60 рублей, где 40 рублей составляет тариф и еще 20 рублей — стоимость самого пластика. Проездной билет на две поездки стоит 100 рублей. Пассажирам напомнили, что по-прежнему доступны альтернативные способы оплаты: банковские и виртуальные карты, а также Карта жителя Нижегородской области.