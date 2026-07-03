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Опубликованы цены на одноразовые билеты для транспорта Нижнего Новгорода

В регионе появились новые подробности о бесконтактных картах, которые полностью заменили наличные деньги с 1 июля.

Министерство транспорта Нижегородской области озвучило стоимость новых электронных билетов, пришедших на смену наличной оплате в общественном транспорте.

Как сообщили в пресс-службе регионального минтранса, специальная бесконтактная карта на одну поездку обойдется нижегородцам в 60 рублей, где 40 рублей составляет тариф и еще 20 рублей — стоимость самого пластика. Проездной билет на две поездки стоит 100 рублей. Пассажирам напомнили, что по-прежнему доступны альтернативные способы оплаты: банковские и виртуальные карты, а также Карта жителя Нижегородской области.

Приобрести новые электронные билеты можно в магазинах Spar и Smart, киосках печати «Пресса для всех», а также в кассах пригородных поездов на Московском вокзале и ТПУ «Канавинский». Чтобы сэкономить на стоимости разового носителя, жителям рекомендуют бесплатно оформить персональную транспортную карту онлайн или в МФЦ.

Ранее как платить наличными за общественный транспорт рассказали нижегородцам.