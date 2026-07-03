Забытые тайны раскрывают хабаровские архивисты и музейщики

Наталья Гребенюкова — старший научный сотрудник отдела культурологии и литературоведения Хабаровского краевого музея им. Гродекова. Детально изучив и восстановив стихи Филиппа Сергеева, она смогла провести анализ и показать, насколько эта личность была творческим человеком. Стихотворение Сергеева, о котором рассказывалось на встрече, написано в довольно тяжёлой форме, даже для литераторов, «волнистым языком», как выразилась Наталья Гребенюкова. Рифма ломается посреди строфы, но при этом оно звучит так, будто написано профессионалом. Оно пронизано грустью и тяжёлой болью героя, непосредственно участвовавшего в трагических событиях Гражданской войны.