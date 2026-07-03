Забытые тайны раскрывают хабаровские архивисты и музейщики

В МКЦ «Амурский Утёс» прошла уникальная встреча, центром которой стала тайна вокруг личности Филиппа Яковлевича Сергеева— большевика-подпольщика, начальника штаба партизанского отряда и поэта, расстрелянного на Русском острове в октябре 1922 года, сообщает hab.aif.ru.
Встреча была организована музеем и его сотрудниками, которые помогли узнать больше о такой яркой личности и деятельности Филиппа Сергеева в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке.
Интересные и ранее никому неизвестные факты из жизни героя раскрыл старший научный сотрудник отдела истории Гродековского музея Алексей Шестаков. Интерес к этой личности возник с обручального кольца самого Филиппа Яковлевича, которое, как позже выяснилось, попало в музей не случайно. Большевик-подпольщик перед своей казнью попросил сокамерника доставить кольцо его жене. Однако попытки её найти не увенчались успехом, и спустя 30 лет реликвия попала в учреждение культуры, где его и обнаружила внучка героя. История кольца стала настоящей семейной легендой.
Наталья Гребенюкова — старший научный сотрудник отдела культурологии и литературоведения Хабаровского краевого музея им. Гродекова. Детально изучив и восстановив стихи Филиппа Сергеева, она смогла провести анализ и показать, насколько эта личность была творческим человеком. Стихотворение Сергеева, о котором рассказывалось на встрече, написано в довольно тяжёлой форме, даже для литераторов, «волнистым языком», как выразилась Наталья Гребенюкова. Рифма ломается посреди строфы, но при этом оно звучит так, будто написано профессионалом. Оно пронизано грустью и тяжёлой болью героя, непосредственно участвовавшего в трагических событиях Гражданской войны.
Большой вклад в раскрытие личности Сергеева внесла Наталья Бендик — специалист-историк Государственного архива Хабаровского края. С помощью архивиста внучка Филиппа Яковлевича, Демьяненко Людмила, узнала историю своего дедушки, ранее неизвестные факты его биографии и деятельности в годы Гражданской войны. Так, Наталье Бендик удалось выяснить, как в январе 1922 года Сергеев был направлен в Хабаровск для выполнения ответственного поручения, выдан контрразведке Молчанова, арестован 23 января и доставлен во Владивостокскую тюрьму. Сергеев был расстрелян на острове Русский 10 октября 1922 года. Он похоронен в братской могиле Жертв Революции. О трагической судьбе деятеля Гражданской войны Наталья Бендик планирует написать книгу.
В результате встречи внучка героя встретилась со своими дальними родственниками спустя 50 лет. Людмиле Демьяненко было вручено благодарственное письмо от Гродековского музея за сохранение памяти о такой значимой личности и за помощь в поиске информации о нём.