Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы, заявил Песков

«Калининград — это очень важная составляющая часть ежедневной работы. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии, Конечно же, это требует — и тем более с учетом недружественного окружения — это требует от федерального центра особой заботы», — сказал Песков журналистам.