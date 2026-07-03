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Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы, заявил Песков

Песков: недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем от федерального центра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Калининград — это очень важная составляющая часть ежедневной работы. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии, Конечно же, это требует — и тем более с учетом недружественного окружения — это требует от федерального центра особой заботы», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что эта работа делается на постоянной основе.

«Это и снабжение всем Калининграда, и развитие Калининграда, и программа развития, и финансирования, и так далее и тому подобное. Поэтому это постоянно находится на повестке дня и президента, и правительства России», — заключил Песков.

В четверг президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных вопросы развития региона. В ходе встречи глава государства пообещал, что власти будут делать все для реализации планов по расширению возможностей Калининградской области.

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