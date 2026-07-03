В Красноярске масштабно отметили День речника

Красноярск традиционно стал местом проведения парада судов и концертной программы в честь Дня работников морского и речного флота. [caption id= «attachment_370483» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] Праздник организовали в новом для этого события месте. Впервые концертную программу и парад судов провели около сквера «Энтузиастов» на правобережье краевого центра. [caption id= «attachment_370484» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Тысячи жителей города в пятницу, 3 июля, пришли посмотреть на огромные буксиры, танкеры и другие суда «Норникель — Енисейского речного пароходства». [caption id= «attachment_370485» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] Для гостей была организована специальная развлекательная программа. Дети могли даже на время стать сотрудниками флота и решить задачи викторины. [caption id= «attachment_370486» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Гостей, ветеранов флота и красноярцев с этим праздником поздравили руководители енисейского судоходства и представители органов власти. [caption id= «attachment_370487» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Сегодня праздник всех тех людей, которые однажды в жизни решили связать свою судьбу с очень сложной, но романтичной профессией речника и моряка. Это день тех людей, которые развивают экономику нашего региона, обеспечивают стабильную жизнь тем людям, которые проживают в северных территориях. Также сегодня праздник отмечают контролирующие органы, обеспечивающие безопасную работу всего этого комплекса. Дальнейшей успешной работы, — пожелал речникам и морякам министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин. Отметим, что в этом году Енисейскому пароходству исполняется 95 лет. Ежегодно ЕРП перевозит порядка 3 млн тонн грузов по реке. Наибольшую долю в структуре грузооборота ЕРП занимают грузы «Норникеля». [caption id= «attachment_370488» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Кроме того, пароходство является транспортным партнером инвестиционных проектов «Роснефти» на Ванкоре и в Енисейском заливе (проект «Восток-Ойл»). [caption id= «attachment_370489» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] Осуществляет доставку жизненно необходимых грузов в труднодоступные районы края — на Таймыр, в Эвенкию, а также по притокам Енисея — Подкаменная и Нижняя Тунгуска в рамках северного завоза.