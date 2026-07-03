В Волгограде показали первые экспонаты музея героев СВО

Выезжая на новые территории страны, общаясь с бойцами и их родственниками, сотрудники музея по крупицам собирали то, что станет основой будущей экспозиции — «строгую» военную технику, в том числе иностранная, модели беспилотников и трогательные игрушки с теплом родного дома. Разорванная каска вскоре будет соседствовать здесь с целой серией «трофеев», наглядно демонстрирующих правдивость громких заявлений о том, что «на Украине нет фашизма».