Врио губернатора Белгородской области: ремонт Корочанской ЦРБ завершат в 2026-м

С апреля 2026-го в Корочанской центральной районной больнице проходит капитальный ремонт детской поликлиники. Сейчас выполняются демонтажные работы, идет обновление кровли и инженерных коммуникаций. Работы ведут в соответствии с графиком, их завершение планируется до конца года. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев по итогам рабочей поездки в Корочанский округ.
В ходе общения с персоналом больницы обсуждался вопрос о закупке медицинской мебели для обновленных помещений. Также, по словам главы региона, остро стоит вопрос восстановления работоспособности спирального компьютерного томографа (СКТ) стоимостью 40 млн руб. Оборудование вышло из строя, но его гарантийный срок уже истек. Первый ремонт томографа больница провела за собственный счет, но сейчас требуется еще 16,5 млн руб. для полного восстановления аппарата.
«Будем решать, так как оставить людей без обследований нельзя», — подчеркнул господин Шуваев.
Врио губернатора в ходе поездки также ознакомился с тем, как в округе выстроена работа по бесшовной подготовке кадров для сельского хозяйства. В числе лидеров по этому направлению в стране — Корочанский сельскохозяйственный техникум. Многие студенты учреждения совмещают учебу с работой с первого курса.
За пять лет количество студентов Корочанского сельскохозяйственного техникума выросло вдвое — до 824 человек. Подготовка в учреждении выстроена по федеральному проекту «Профессионалитет»: 70% обучения — это реальная практика на предприятиях холдинга «Зеленая Долина».
«Весной вражеский БПЛА атаковал общежитие техникума. Повреждены кровля, окна, фасад, внутренняя отделка. Принял решение: деньги на восстановление общежития будут выделены. Поставил задачу подготовить здание к заселению к 1 сентября. Держу на контроле», — рассказал Александр Шуваев в своем Telegram-канале.
Помимо этого, господин Шуваев осмотрел готовность «Агрокванториума» с цифровыми лабораториями и многофункциональным спортивным комплексом. Строительство завершено, но разрешение на ввод в эксплуатацию пока не получено. Врио губернатора поручил ускорить эту процедуру и передать объект на баланс техникума.
Далее на стройплощадке очистных сооружений канализации глава региона ознакомился с текущим состоянием объекта, который призван обеспечить повышение комфорта жизни в трех населенных пунктах — самой Короче, а также селах Бехтеевка и Погореловка. Строительство идет с 2022 года, техническая готовность сейчас составляет 80%. Как отметил господин Шуваев, из-за недобросовестного подрядчика строительство останавливалось на долгий срок.
«Сейчас ищем возможные пути решения, чтобы ускорить сдачу объекта в эксплуатацию. Тем более что необходимое оборудование уже приобретено», — сообщил врио губернатора.
Завершающим пунктом рабочей поездки стала агрофирма «Русь» — системообразующее предприятие Корочанского округа и один из крупнейших сельхозтоваропроизводителей в Белгородской области. Александр Шуваев встретился с коллективом предприятия, который насчитывает 248 человек. Руководство и сотрудники рассказали врио губернатора об испытании, которое компания пережила в 2023 году, — вспышке птичьего гриппа. Производство удалось полностью восстановить за полтора года.
«Еще в этом году предприятие отметило 60-летие, и для кого-то это не просто работа, а целая жизнь. По итогу поездки увидел, что Корочанский округ живет и развивается. По каждому вопросу точечно отработаем», — резюмировал Александр Шуваев.