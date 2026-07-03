Врио губернатора Белгородской области: ремонт Корочанской ЦРБ завершат в 2026-м

В ходе общения с персоналом больницы обсуждался вопрос о закупке медицинской мебели для обновленных помещений. Также, по словам главы региона, остро стоит вопрос восстановления работоспособности спирального компьютерного томографа (СКТ) стоимостью 40 млн руб. Оборудование вышло из строя, но его гарантийный срок уже истек. Первый ремонт томографа больница провела за собственный счет, но сейчас требуется еще 16,5 млн руб. для полного восстановления аппарата.