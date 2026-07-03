Фестиваль кино «Горький фест» стартует в Нижнем Новгороде 3 июля

3 июля в Нижнем Новгороде стартует Х фестиваль нового российского кино «Горький фест». Для смотра 2026 года был выбран символ машины времени, объединяющей рефлексию о прошлом и дерзкие мечты о будущем. Столь философский лейтмотив продиктован самой природой юбилея, который неизменно побуждает организаторов не только оглянуться назад для подведения черты, но и посмотреть за горизонт, чтобы понять траекторию дальнейшего движения.