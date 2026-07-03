Фестиваль кино «Горький фест» стартует в Нижнем Новгороде 3 июля

3 июля в Нижнем Новгороде стартует Х фестиваль нового российского кино «Горький фест». Для смотра 2026 года был выбран символ машины времени, объединяющей рефлексию о прошлом и дерзкие мечты о будущем. Столь философский лейтмотив продиктован самой природой юбилея, который неизменно побуждает организаторов не только оглянуться назад для подведения черты, но и посмотреть за горизонт, чтобы понять траекторию дальнейшего движения.
Основной площадкой событий, по сложившейся традиции, выступит Нижегородский академический театр драмы имени Горького, а также центр культуры «Рекорд». Однако магия фестиваля не ограничивается стенами кинозалов. «Горький Фест» сохраняет верность своему формату, и параллельно с показами здесь развернется интенсивная деловая и образовательная панель. Участников ждут глубокие дискуссии о современном кинопроцессе с ведущими продюсерами и режиссерами, а также мастер-классы по актерскому мастерству, сценарному делу и операторскому искусству, тренинги и лекции от лучших экспертов индустрии.
Программный директор Андрей Апостолов отмечает высокий интерес со стороны профессионального сообщества. В частности, на участие в нынешнем смотре поступило 550 заявок, в итоговый конкурсный пул вошло 18 лент: восемь полнометражных картин и 10 короткометражек, причем соотношение игрового и документального кино составило 14 к четырем соответственно.
Судейскую коллегию юбилейного года составили авторитетные деятели кино: режиссер Александр Велединский, продюсер Сабина Еремеева, оператор Екатерина Смолина, композитор Антон Силаев и киножурналист Иван Кудрявцев. Имена обладателей наград станут известны уже 9 июля, на церемонии закрытия.
«В юбилейный сезон мы постарались сформировать максимально сбалансированную и, как это у нас заведено, калейдоскопическую афишу. Здесь соседствуют дебюты и работы маститых режиссеров, радикальное экспериментальное кино и по-хорошему мейнстримные ленты», — рассказывает Андрей Апостолов.
Внеконкурсная часть фестиваля обещает не менее яркие события. Прежде всего, это две программы, приуроченные к вековому юбилею знаменитого нижегородца Евгения Евстигнеева: рязановские комедии с его участием и фильмы, где артист исполнял главные роли. Зрители смогут насладиться легендарными советскими картинами 60−80-х годов. Кроме того, организаторы подготовили отдельный блок, посвященный Году единства народов России, в который вошли лучшие ленты о национальных республиках страны.
Ключевым акцентом внеконкурсной повестки станут спецпрограммы, обыгрывающие главную тему фестиваля — путешествия во времени. Одна из них соберет российские фильмы XXI века, другая — обратится к классике советского периода. А в честь круглой даты зрителей ждет ретроспектива «Горькая десятка», включающая триумфаторов и призеров прошлых лет.
Сохраняя статус главной профессиональной площадки для кинематографистов, «Горький фест» одновременно остается уникальным окном в мир актуального российского кино для широкой публики, даря каждому шанс прикоснуться к новым и значимым работам индустрии.