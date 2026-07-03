К августу в Тольяттинском машиностроительном колледже завершат капремонт

В колледже обновили учебные помещения учреждения. Также были закуплены современное оборудование и техника, в том числе двигатели и коробки передач автомобиля, компьютеры и программное обеспечение, токарные и фрезерные станки, координатно-измерительные машины и многое другое. Помимо этого, специалисты уже завершили штукатурные и электромонтажные работы, заменили оконные блоки и двери. На данный момент они модернизируют фасад и кровлю, а также помещения на третьем этаже.