К августу в Тольяттинском машиностроительном колледже завершат капремонт

Капитальный ремонт в Тольяттинском машиностроительном колледже намерены завершить к августу, сообщили в Министерстве образования Самарской области. В 2025 году это учреждение СПО стало участником федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
В колледже обновили учебные помещения учреждения. Также были закуплены современное оборудование и техника, в том числе двигатели и коробки передач автомобиля, компьютеры и программное обеспечение, токарные и фрезерные станки, координатно-измерительные машины и многое другое. Помимо этого, специалисты уже завершили штукатурные и электромонтажные работы, заменили оконные блоки и двери. На данный момент они модернизируют фасад и кровлю, а также помещения на третьем этаже.
«У студентов появилась возможность заниматься в обновленных кабинетах, мастерских и лабораториях. Уже на стадии обучения ребята могут определиться с будущим местом работы, получить знания и навыки, гарантирующие, что по окончании колледжа им не придется переучиваться: теорию в рамках программы преподают, основываясь на реальных технологических процессах», — отметила заместитель директора Тольяттинского машиностроительного колледжа Ирина Назайкинская.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.