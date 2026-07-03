Выпускников Красноярского края приглашают на целевое обучение

Выпускников школ Красноярского края приглашают на целевое обучение в вузах и колледжах. Образовательные учреждения предлагают более 1,4 тысяч мест. Эти предложения сформированы с учетом данных о дефицитных профессиях. Абитуриент, поступающий на такую форму обучения, получает поддержку работодателя на весь период обучения, а после получения диплома — гарантированное трудоустройство. Принимать заявки будут до 25 июля.
Такие заявки оформляют не только бюджетные организации и ведомства, как, например, министерства здравоохранения, сельского хозяйства, образования, лесного хозяйства.
Есть запросы и от предприятий высокотехнологичной промышленности — они как раз лидируют по квотам. Им требуются инженеры, технические специалисты для космической и оборонно промышленной отраслей.
Поступив на целевое обучение, молодые люди получают дополнительные стипендии, им компенсируют проезд и аренду жилья. Взамен потребуется отработать в компании от 3 до 5 лет.