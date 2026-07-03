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Выпускников Красноярского края приглашают на целевое обучение

На образовательных площадках размещено более 1400 предложений.

Источник: Комсомольская правда

Выпускников школ Красноярского края приглашают на целевое обучение в вузах и колледжах. Образовательные учреждения предлагают более 1,4 тысяч мест. Эти предложения сформированы с учетом данных о дефицитных профессиях. Абитуриент, поступающий на такую форму обучения, получает поддержку работодателя на весь период обучения, а после получения диплома — гарантированное трудоустройство. Принимать заявки будут до 25 июля.

Такие заявки оформляют не только бюджетные организации и ведомства, как, например, министерства здравоохранения, сельского хозяйства, образования, лесного хозяйства.

Есть запросы и от предприятий высокотехнологичной промышленности — они как раз лидируют по квотам. Им требуются инженеры, технические специалисты для космической и оборонно промышленной отраслей.

Поступив на целевое обучение, молодые люди получают дополнительные стипендии, им компенсируют проезд и аренду жилья. Взамен потребуется отработать в компании от 3 до 5 лет.