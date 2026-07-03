Выпускников Красноярского края приглашают на целевое обучение

Выпускников школ Красноярского края приглашают на целевое обучение в вузах и колледжах. Образовательные учреждения предлагают более 1,4 тысяч мест. Эти предложения сформированы с учетом данных о дефицитных профессиях. Абитуриент, поступающий на такую форму обучения, получает поддержку работодателя на весь период обучения, а после получения диплома — гарантированное трудоустройство. Принимать заявки будут до 25 июля.