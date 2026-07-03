Жители Красноярского края 9 раз сообщили о вывесках с иностранными надписями

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора призывают жителей региона фотографировать и присылать им вывески на иностранном языке. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в отношении нарушителей будут приняты меры. В Роспотребнадзоре напомнили, что с 1 марта текущего года вступили в силу новые правила оформления фасадных вывесок. Законом четко определено, какие надписи должны быть выполнены на русском языке, а в каких случаях допустимо использование иностранного языка. С момента введения обновленных правил в Роспотребнадзор поступило 9 обращений, касающихся вывесок с использованием иностранных надписей. Подобные нарушения были выявлены на территории Красноярска, Ужура, Назарово и Зеленогорска. Среди организаций, допустивших несоблюдение норм, оказались кафе и рестораны, торговые точки, парикмахерская, студия маникюра, банный комплекс и центр по обслуживанию техники. В каждом из этих случаев индивидуальным предпринимателям были направлены официальные предостережения о недопустимости нарушения установленных требований.