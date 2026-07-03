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В Госдуму внесен законопроект о «бабушкиной зарплате»

Законопроект о «бабушкиной зарплате» внесен в Госдуму РФ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на.

Законопроект о «бабушкиной зарплате» внесен в Госдуму РФ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст законодательной инициативы, парламентарии предлагают установить в России ежемесячную выплату для бабушек и дедушек, воспитывающих ребенка до трех лет.

— Размер выплаты предлагается установить на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) по региону, — уточняет информагентство.

Важным условием для начисления выплат в случае принятия законопроекта станет статус родителей и самого ребенка. Отец и мать не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком, а сам ребенок — находиться на полном государственном обеспечении.

Этим же законопроектом предлагается ввести ежемесячную выплату в размере МРОТ безработным родителям в связи с рождением и воспитанием ребенка до трех лет.

Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102».

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