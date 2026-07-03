В Зеленоградске на пять часов отключат воду в нескольких микрорайонах и поселках

В ночь на 7 июля в Зеленоградске планируется отключение магистрального водопровода. Как сообщили в пресс-службе администрации Зеленоградского округа, подача воды будет прекращена с 00:00 до 05:00 в связи с подключением дизельной генераторной установки (ДГУ).
Под отключение попадут жилые дома на улицах Гагарина, Толстого, Первомайской, Ленина, Пионерской, Садовой, Сибирякова, Бровцева, Победы, Крылова и в 1-м Железнодорожном переулке.
Полностью без воды останутся поселки Малиновка, Вишнёвое, Клинцовка (Вилланж), Байконур и Сокольники. Частично отключение затронет Клинцовку — улицы Гвардейскую, Жемчужную, Золотистую, Лазоревую, Лесопарковую, а также Лесной и Садовый переулки. В зону отключения также попали жилые комплексы «Морской конёк», «Атлантик», «Комфорт» и «Кранц сити».
Кроме того, без водоснабжения временно останутся детские сады на улицах Сибирякова, Ленина и Победы, а также лагерь на улице Пионерской.
По вопросам, связанным с отключением, жители могут обратиться к дежурному ГП «Водоканал» по телефону 8 (4012) 555−151.
Напомним, в августе 2023 года жители Зеленоградска жаловались на проблемы с водоснабжением на странице Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте». Власти муниципалитета объясняли сложившуюся ситуацию засушливой погодой, установившейся ранее, и жарой. Тогда жителей заверили, что запускают дополнительные скважины и устанавливают в домах водоподнимающую аппаратуру, которая увеличивает напор воды на верхних этажах. В конце августа Следственный комитет начал проверку по сообщениям в соцсетях и публикациям в СМИ. А Алиханов в начале сентября заявил, что власти Зеленоградского округа должны решить проблемы с водоснабжением в городе до конца года.
В августе 2024 года глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению жителей Зеленоградска, сообщивших о ненадлежащей организации водоснабжения в их муниципальном образовании. В конце того же месяца сообщалось, что на техническое обследование систем водоснабжения и водоотведения в Зеленоградском округе выделили более 11 млн рублей. В рамках техобследования подрядчику следовало осмотреть два водозабора, 130 скважин, 24 водонапорные башни, пять резервуаров чистой воды, три насосные станции и более 300 км сетей водоснабжения.
В июле 2026 года глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о некачественном водоснабжении жителей Зеленоградска водой в летний период.