В Зеленоградске на пять часов отключат воду в нескольких микрорайонах и поселках

Напомним, в августе 2023 года жители Зеленоградска жаловались на проблемы с водоснабжением на странице Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте». Власти муниципалитета объясняли сложившуюся ситуацию засушливой погодой, установившейся ранее, и жарой. Тогда жителей заверили, что запускают дополнительные скважины и устанавливают в домах водоподнимающую аппаратуру, которая увеличивает напор воды на верхних этажах. В конце августа Следственный комитет начал проверку по сообщениям в соцсетях и публикациям в СМИ. А Алиханов в начале сентября заявил, что власти Зеленоградского округа должны решить проблемы с водоснабжением в городе до конца года.