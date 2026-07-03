На Дону склады и железную дорогу ООО «Бизнеслайн» продают за 25 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Бизнеслайн» банкротом 18 марта 2022 года с долгом перед УФНС России по Ростовской области и ООО «Актив-Инвест» в 19,4 млн руб. Конкурсным управляющим назначена София Кныш.