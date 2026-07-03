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В Зеленоградске в разваливающемся доме нашли нелегала

Мужчина отдыхал в компании сильно пьяных людей.

В Зеленоградске провели рейд по выявлению бродяг и тунеядцев, или, как их официально называют, лиц без определенного места жительства и занятий. Проверку провели после обращения неравнодушных жителей курорта. Как рассказали в местной администрации, подозрительных людей ужалось отыскать.

На улице Октябрьской в аварийном доме обнаружили несколько человек в состоянии алкогольного опьянения. Один из них, как выяснили правоохранители, находился на территории региона незаконно.

Жителя Зеленоградска привлекли к административной ответственности, а мужчину без российского гражданства увезли в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД.