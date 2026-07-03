Средства на благоустройство парка «Дружба» в Ростове могут выделить в 2027 году

Власти Ростова-на-Дону могут запланировать средства на благоустройство парка «Дружба» только на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов. Об этом порталу Домостройдон.ру рассказал начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ городской администрации Сергей Каменецкий.