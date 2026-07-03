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Средства на благоустройство парка «Дружба» в Ростове могут выделить в 2027 году

Власти Ростова прокомментировали ситуацию с реконструкцией парка «Дружба».

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону могут запланировать средства на благоустройство парка «Дружба» только на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов. Об этом порталу Домостройдон.ру рассказал начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ городской администрации Сергей Каменецкий.

Также администрация направила предложения о софинансировании в минЖКХ Ростовской области.

Предполагается три этапа строительно-монтажных работ. В рамках первого этапа должны привести в порядок главную аллею, лестницу и пляж, на втором этапе — спортивную зону. На третьем этапе намерены обустроить экстрим-парк и террасу у воды. Кроме того, собираются снести конструкции, оставшиеся после прежней попытки реконструкции.

Обновленный проект уже прошел госэкспертизу, на его реализацию требуется 1,4 млрд рублей.

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