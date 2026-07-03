43 брошенных автомобиля убрали в Канавинском районе с начала 2026 года

Собственникам даётся 10 дней с момента размещения письменного предупреждения на лобовом стекле, чтобы убрать транспортное средство на стоянку или в гараж. В противном случае комиссия по выявлению, учёту и эвакуации брошенного и разукомплектованного автотранспорта инициирует принудительную эвакуацию: по истечении десятидневного срока информация о процедуре будет опубликована на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода и в газете «День города». Для розыска владельцев специалисты направляют запросы в Управление МВД по Нижнему Новгороду.