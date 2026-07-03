43 брошенных автомобиля убрали в Канавинском районе с начала 2026 года

С начала 2026 года с улиц Канавинского района Нижнего Новгорода убрали 43 брошенных и разукомплектованных автомобиля, сообщили в районной администрации. Машины фиксировали на Московском шоссе, улицах Сергея Акимова, Сергея Есенина, Архангельской, Гороховецкой, Карла Маркса, Волжской набережной, Мануфактурной и других адресах.
Всего за этот период на территории района выявили 90 брошенных транспортных средств. После размещения уведомлений 29 владельцев самостоятельно переместили машины в гаражи или на стоянки; 14 автомобилей вывезены на штрафстоянку ответственными службами. В настоящий момент на проведение регламента ожидают 47 машин. Выявление и эвакуация проводятся в рамках плановых инспекционных рейдов и по обращениям граждан; работа по наведению порядка будет продолжена, подчеркнул глава администрации Канавинского района Артём Иванов.
Собственникам даётся 10 дней с момента размещения письменного предупреждения на лобовом стекле, чтобы убрать транспортное средство на стоянку или в гараж. В противном случае комиссия по выявлению, учёту и эвакуации брошенного и разукомплектованного автотранспорта инициирует принудительную эвакуацию: по истечении десятидневного срока информация о процедуре будет опубликована на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода и в газете «День города». Для розыска владельцев специалисты направляют запросы в Управление МВД по Нижнему Новгороду.
После эвакуации автомобиль перемещают на стоянку временного хранения; расходы по эвакуации и хранению взыскиваются с владельца. Для возвращения машины необходимо лично предоставить документ, подтверждающий личность, и документ, подтверждающий право собственности; выдача осуществляется по адресу: ул. Деловая, 3.
Жители Канавинского района могут сообщать о брошенных или разукомплектованных автомобилях в отдел по содержанию и эксплуатации дорог администрации по телефонам: 435‑86‑17, 435‑86‑18.
Ранее сообщалось, что более 60 брошенных машин убрали с улиц Ленинского района Нижнего Новгорода с начала года.