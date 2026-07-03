В Ростовской области появился рейтинг щедрости гостей

В Ростовской области запустили рейтинг щедрости гостей сервиса «Нетмонет». Теперь посетители заведений могут отслеживать, сколько чаевых они оставили, и соревноваться за звание самого щедрого гостя.
С начала 2026 года жители региона оставили чаевых более чем на 45 млн рублей — число благодарностей превысило 118 тысяч раз. Средний размер чаевых вырос на 17% и достиг 383 рублей.
Лидером по щедрости стал Каменск‑Шахтинский (в среднем — 435 рублей), далее следуют Новочеркасск (401 рубль) и Азов (399 рублей). Ростов‑на‑Дону — на четвёртом месте (385 рублей).
По словам гендиректора сервиса Оксаны Беляковой, рейтинг делает благодарность гостей заметнее и позволяет заведениям отмечать самых лояльных посетителей. В проекте уже участвуют свыше 100 тысяч пользователей более чем в 10 регионах.