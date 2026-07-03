500/600 и «кофе с прокурором»: репортаж с очередного заседания суда по делу Мельникова

«Вы же сказали “Я начальник отдела”, 20 лет стажа. Я хочу понять: можно ли изменения внести на первоисточник? Вот мы снимаем на видеокамеру или какой-то жесткий диск. А потом уже изменённое на этом объекте переносим на оптический диск. Ваш коллега увидит это изменение либо нет? Или вы, к примеру, сможете искажённое услышать? — допытывался Мельников. — Там половина этого разговора вообще отсутствует… Я спросил у вас об этом, потому что у вас 20 лет стажа… Поймите правильно. Вот я не должен здесь сидеть, но я сижу. Поэтому и задаю вам вопрос. Вы увидели бы, что между первоисточником (видеозаписи) и оптическим диском (что есть в материале дела), может быть, ещё восемь дисков были записаны. Видите ли вы, что там не было изменений, что это первоисточник, либо не видите?».