В ВТБ назвали ключевые условия для развития обмена данными между банками

Безбогов также призвал все банки вовлечься в процесс разработки и пилотирования стандартов Open API, в первую очередь для юридических лиц. «Технология Open API особенно актуальная для бизнеса, а стандарты необходимы для запуска этого функционала как для крупных компаний, так и для представителей малого и среднего бизнеса», — объяснил Безбогов.