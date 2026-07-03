Автомобиль с пассажиром съехал в Ахтубу под Волгоградом

К счастью, рядом оказались неравнодушные люди. Очевидцы быстро среагировали и через окно вытащили мужчину, который находился в салоне, на берег. Когда на место прибыли спасатели, помощь пострадавшему уже не требовалась — его успели спасти до того, как машина ушла глубже.