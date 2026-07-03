Калининград попал в десятку популярных направлений для отдыха в апартаментах в июле

Калининград попал в десятку популярных российских направлений для отдыха в апартаментах в июле. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ.
Областной центр попал на седьмое место списка. В среднем жильё туристы бронируют на 6 ночей. Сутки аренды обходятся в 5,1 тыс. рублей.
На первом месте оказался Санкт-Петербург с 11% бронирований. Второе место занимает Сочи, а на третьем месте — Москва (8% и 5% соответственно).
Топ-10 выглядит следующим образом:
Санкт-Петербург, Ленинградская область — средняя продолжительность поездки составляет 5 ночей; Сочи, Краснодарский край — 9 ночей; Москва, Московская область — 4 ночи; Ялта, Крым — 8 ночей; Казань, Татарстан — 4 ночи; Геленджик, Краснодарский край — 8 ночей; Калининград, Калининградская область — 6 ночей; Нижний Новгород, Нижегородская область — 3 ночи; Краснодар, Краснодарский край — 3 ночи; Анапа, Краснодарский край — 8 ночей.
В Калининградской области выделят около 100 млн рублей на развитие туристических инициатив.