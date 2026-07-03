Смена «ФинЗОЖ» на ТИМ «Бирюса» объединяет молодых специалистов для борьбы с финансовыми преступлениями

По его данным, в базе Центрального банка сегодня числится более двух миллионов молодых людей, вовлеченных в дропперство — передачу банковских карт и счетов для проведения незаконных операций. Он подчеркнул, что такие действия являются уголовно наказуемыми и нередко становятся первым шагом к вовлечению в более тяжкие преступления, включая наркоторговлю и финансирование терроризма.