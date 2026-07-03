Смена «ФинЗОЖ» на ТИМ «Бирюса» объединяет молодых специалистов для борьбы с финансовыми преступлениями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Всероссийском молодежном образовательном форуме ТИМ «Бирюса» продолжается профильная смена «ФинЗОЖ», посвященная развитию финансовой культуры и повышению финансовой безопасности. Одним из ключевых событий программы стала панельная дискуссия «Финансовая грамотность: финансы настоящего для будущего», в которой приняли участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
Открывая дискуссию, Михаил Котюков напомнил, что в прошлом году Правительство России утвердило Стратегию формирования финансовой культуры на долгосрочный период. По его словам, сегодня важно определить направления развития и найти эффективные инструменты для работы с разными группами населения.
«Здесь, на “Бирюсе”, собрались почти 500 участников, прошедших специальный отбор. Это люди, которые разбираются в вопросах финансовой грамотности и готовы предлагать смелые новые идеи. Многие инициативы, разработанные на прошлогодней смене, уже применяются в регионах страны», — отметил губернатор.
Особое внимание в этом году участники форума уделят использованию цифровых технологий и искусственного интеллекта для противодействия финансовым преступлениям. Важной задачей остается создание понятных и доступных инструментов информирования граждан всех возрастов о финансовых рисках и способах защиты семейного бюджета.
Глава региона также подчеркнул, что наработки смены будут востребованы не только в России, но и на международном уровне. В частности, идеи участников планируется использовать в рамках образовательных проектов с представителями государств Центральной Азии.
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в своем выступлении акцентировал внимание на рисках вовлечения молодежи в противоправную деятельность через финансовые схемы.
По его данным, в базе Центрального банка сегодня числится более двух миллионов молодых людей, вовлеченных в дропперство — передачу банковских карт и счетов для проведения незаконных операций. Он подчеркнул, что такие действия являются уголовно наказуемыми и нередко становятся первым шагом к вовлечению в более тяжкие преступления, включая наркоторговлю и финансирование терроризма.
«Если мы не будем рассказывать школьникам и студентам о последствиях таких действий, то можем лишить миллионы молодых людей возможности получить качественное образование и построить успешную карьеру», — отметил Чиханчин.
Еще одной важной задачей он назвал защиту пожилых людей от мошенников. По словам руководителя Росфинмониторинга, молодежь должна стать проводником финансовой грамотности в своих семьях, помогая старшему поколению ориентироваться в современных технологиях и распознавать мошеннические схемы.
Участники смены «ФинЗОЖ» в течение нескольких дней будут работать над проектами и инициативами, направленными на повышение финансовой культуры, профилактику мошенничества и развитие механизмов финансовой безопасности. Лучшие предложения могут пополнить федеральный набор инструментов, используемых для защиты граждан от финансовых преступлений по всей стране.
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