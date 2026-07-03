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В селе Новая Красавка Саратовской области обустроят новую спортплощадку

Там уже установили футбольные ворота и баскетбольные стойки, уложили травмобезопасное покрытие.

Обустройство современной спортивной площадки завершают в селе Новая Красавка в Саратовской области, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты уже установили футбольные ворота, баскетбольные стойки и ограждение, а также наладили систему оповещения. Кроме того, там уложили травмобезопасное покрытие. На финальном этапе на площадке нанесут разметку. Подчеркивается, что новый спортобъект станет точкой притяжения для более чем 700 жителей села и прилегающих территорий.

В общей сложности в этом году такие пространства обустроят в 11 муниципалитетах. Среди них — Самойловский, Ровенский, Пугачевский, Дергачевский и Ершовский районы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.