В селе Новая Красавка Саратовской области обустроят новую спортплощадку

Специалисты уже установили футбольные ворота, баскетбольные стойки и ограждение, а также наладили систему оповещения. Кроме того, там уложили травмобезопасное покрытие. На финальном этапе на площадке нанесут разметку. Подчеркивается, что новый спортобъект станет точкой притяжения для более чем 700 жителей села и прилегающих территорий.