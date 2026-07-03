Азовское море с детьми: где мелкое море, песчаные пляжи и спокойный отдых

Азовское море — самое мелководное в мире: средняя глубина — семь метров. А это значит, вода здесь теплее и штормов меньше. Купаться можно аж до середины октября. Песчаные пологие пляжи, без резкого захода в воду, идеальны для семейного отдыха с детьми, особенно если ребенок еще маленький. Где же остановиться с детворой: в Ейске, Голубицкой, Кучугурах, Должанской или Пересыпи?
Коротко о главном.
Для отдыха с маленькими детьми чаще всего выбирают Ейск: там мелкое и хорошо прогреваемое море, пологое песчаное дно и много семейных развлечений. Голубицкая подойдет тем, кто хочет совместить пляж, развлечения, аквапарк, дельфинарий и грязевые озера. Любителям более спокойного отдыха стоит рассмотреть Кучугуры, Пересыпь и Должанскую: там меньше городской суеты, проще найти широкий пляж и жилье ближе к морю.
Азовское море создано для детского отдыха: оно мелководное и теплое. Фото: РИА Новости.
Содержание:
Почему Азовское море удобно для отдыха с детьмиЕйск: лучший вариант для первого отдыха с детьмиГолубицкая: море, развлечения и активный семейный отдыхКучугуры и Пересыпь: спокойный отдых у моряДолжанская: пляжи, коса и просторГде на Азовском море идеальное для детей мелководьеКак проверить пляж перед поездкойГде песчаные пляжи и удобный вход в водуКогда лучше ехать на Азовское море с детьми Как выбрать жилье для отдыха с детьми Заключение.
Почему Азовское море удобно для отдыха с детьми.
Самое главное преимущество Азовского моря — это его уникальные глубины — в среднем семь метров. Это значит, что солнечные лучи легко прогревают всю толщу воды. Уже в конце мая температура воды здесь достигает комфортных 22−24 градусов тепла, а в разгар лета и вовсе прогревается до 26−28 градусов, напоминая парное молоко. Для родителей это означает отсутствие вечных споров с ребенком: «Вода холодная, вылезай!». Дети могут проводить в воде часы без риска переохлаждения, а купальный сезон длится дольше, чем на других морях. Безопасный вход в море без «капризов» волн. На Азовском побережье нет резких обрывов и ям. Чтобы вода дошла до пояса взрослого человека, нужно пройти довольно далеко от берега. Это дает родителям возможность спокойно стоять рядом, не держа ребенка на руках каждую секунду. Малыш чувствует дно под ногами, учится балансировать, играет с волнами, которые здесь не обрушиваются с грохотом, а мягко накатывают на песок. Это идеальная «природная песочница» у воды.
Штормы тут крайне редки, и вода спокойная. Фото: РИА Новости.
Азовское против Черного моря: разница очевидна.
Безопасность: Черное море — это глубина сразу у берега, резкие течения и холодные слои воды, поднимающиеся со дна даже в жару. Для маленьких детей — это дискомфорт и риск испугаться. На Азовском море таких сюрпризов нет. Цена и доступность: отдых на Азовском море с детьми обходится значительно дешевле. Не нужно тратить бюджет на долгую дорогу. Особенно доступен отдых для юга и центральной России. Любым транспортом до Ростова-на-Дону, а дальше автобус, электричка или каршеринг — и вы на отдыхе. Ландшафт: вместо галечных пляжей Сочи — песчаные пляжи Азовского моря. Мелкий теплый песок и перемолотые ракушечки идеальны для детских игр, песок не обжигает стопы и не требует специальной обуви для захода в воду.
Минусы, о которых стоит знать.
Ветреная погода: из-за мелководья и равнинного ландшафта ветер на Азовском море — частый гость. Порывы могут поднимать песок, а если дует долго, море начинает «штормить» даже без серьезных волн. Мутная вода: после волнения вода мутнеет, потому что ветер поднимает песок и ил со дна. Цвет воды не лазурный, как на Черном море, а с оттенком зеленого оникса. Прозрачности Средиземноморья здесь не будет, но в спокойный солнечный день вода становится удивительно чистой и бирюзовой. Цветение водорослей: в жаркие дни (обычно в августе) вода может «зацвести». Водоросли, которые называют «ника», ничем не опасны для здоровья, но они опутывают ноги при заходе и создают визуальный дискомфорт. Обычно это длится 3−5 дней, после чего море очищается. Инфраструктура: в небольших курортных поселках (Кучугуры или Пересыпь) инфраструктура простая. Здесь нет набережных с фонтанами и аквапарков под боком — только базы отдыха, столовые и дикие пляжи. За «тусовкой» нужно ехать в крупные города — Ейск или Бердянск.
Ейск: лучший вариант для первого отдыха с детьми.
Ейск давно заслужил репутацию одного из главных семейных курортов на Азовском море. Здесь мягкий климат, теплое море и продуманная инфраструктура. Если вы планируете отдых в Ейске с детьми, этот город станет отличным выбором для первого знакомства малыша с морем.
Главное преимущество Ейска — его пляжи. Азовское море здесь мелкое, а вход в воду пологий и безопасный даже для самых маленьких. Вода прогревается быстрее, чем на Черноморском побережье. Почти на всех пляжах песчаное или песчано-ракушечное дно — никаких острых камней или резких перепадов глубины. Набережная Ейска — главное прогулочное место, где расположены аквапарк «Немо», дельфинарий и океанариум. Что касается жилья, в Ейске представлены варианты на любой бюджет — от гостиниц и отелей до частного сектора и баз отдыха.
Отдыхающие на пляже. Фото: РИА Новости.
Какие пляжи Ейска стоит выбрать семьям с детьми.
Детский пляж «Меляки» — это самый мелководный пляж на побережье Таганрогского залива, где глубина у берега составляет всего 0,5 метра. Пляж покрыт мягким песчано-ракушечным песком, а дно без камней и опасных предметов. Волн на «Меляках» практически не бывает: Таганрогский залив защищен от сильных ветров, поэтому море всегда спокойное. Центральный пляж — главный и самый благоустроенный пляж города. Он расположен на западной части Ейской косы. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха: кафе, шезлонги, душевые, сувенирные магазины и спасатели. Тут же базируются водные аттракционы — гидроциклы, «бананы» и «ватрушки». Протяженность пляжа — около 500 метров, ширина — до 10 метров. Заход в море пологий, глубина нарастает постепенно: у самого берега — 0,5−0,6 метра. Единственный минус — большая популярность пляжа. В разгар сезона здесь много отдыхающих, а волны могут быть сильнее, чем на «Меляках». «Каменка» — один из самых протяженных пляжей Ейска, больше километра. В центральной части покрытие песчаное, а ближе к порту — галечное. Мелководье здесь тянется на 20−40 метров, что идеально для купания детей.
Любители уединенного отдыха найдут здесь место для релакса. Фото: РИА Новости.
Голубицкая: море, развлечения и активный семейный отдых.
Станица Голубицкая ведет свою историю с 1792 года, когда отважный черноморский казак Григорий Голубицкий основал здесь свой хутор. Теперь это место стало популярным курортом Краснодарского края.
В отличие от шумных мегаполисов-курортов, здесь царит спокойная, почти деревенская размеренность, но при этом инфраструктура развита на уровень выше, чем у соседних деревушек. Из дополнительных развлечений имеются: аквапарк «Морской риф», полеты на парашютах над морем, крокодиловая ферма на Центральном пляже, контактный зоопарк, дельфинарий. Цены на развлечения нынешним летом — от 1200 до 1700 рублей. Одна из главных достопримечательностей — это Долина лотосов, раскинувшаяся в Ахтанизовском лимане. Период цветения приходится на вторую половину лета — с середины июля по август. Добраться до цветущих растений можно на катере: местные гиды возят туристов прямо к зарослям, чтобы можно было рассмотреть их вблизи и сделать эффектные снимки. Еще одна точка притяжения в Голубицкой — грязевое озеро, расположенное недалеко от Центрального пляжа. Дно его покрыто черным илом, который славится целебными свойствами благодаря высокому содержанию сероводорода. Лечебные ванны здесь можно принимать совершенно бесплатно, но важно помнить: сеанс не должен длиться дольше 15−20 минут, а перед процедурой стоит убедиться, что нет противопоказаний. В разгар сезона — в июле и августе — Голубицкая заметно оживает. Цены на жилье зависят от удаленности от берега и уровня комфорта. В качестве ориентира на июль-август 2026 года можно выделить такие варианты: частный сектор — от 800 рублей с человека в сутки, гостевые дома или базы отдыха — от 2400 рублей. Жилье с бассейном — от 3500 рублей за номер. Отели на первой линии — от 4500 рублей. Важно: в «живой» сезон свободных вариантов почти не остается, а цены только растут по мере приближения дат. Поэтому бронировать жилье лучше минимум за 2−3 недели до поездки.
Инфраструктура главных курортов достаточно развита. Фото: РИА Новости.
Кучугуры и Пересыпь: спокойный отдых у моря.
Кучугуры и Пересыпь — два поселка на севере Таманского полуострова, которые часто выбирают путешественники, уставшие от шумных курортов. Здесь нет пафосных набережных и ночных клубов, зато есть широкие песчаные пляжи, теплое море и атмосфера полного уединения. Это настоящие «дачные» курорты, где главное — море, солнце и отдых «без галстука».
Пляжи здесь песчаные, с примесью ракушечника, а главное — с пологим входом в море. Вода быстро прогревается, и дети могут купаться в полной безопасности. Море мелкое и спокойное, что идеально для малышей. Цены на аренду жилья, питание и развлечения здесь заметно ниже, чем на популярных курортах Черного моря. Однако отдых в таких тихих поселках имеет и обратную сторону. Развлечений здесь мало. Из основных — парк аттракционов «Емеля» в Кучугурах и несколько водных аттракционов на центральных пляжах. Для более насыщенного досуга придется ездить в соседние Голубицкую или Темрюк. Интересная достопримечательность — грязевой вулкан Плевак на мысе Пеклы. Его грязь богата природными минералами. Проход к вулкану бесплатный. Поскольку инфраструктура поселков простая, к выбору места размещения нужно подходить внимательно. Лучше ориентироваться на свежие отзывы и обращать внимание на расстояние до пляжа — чтобы не пришлось далеко ходить с детьми по жаре. Цены — от 1000 за койко-место до 10 000 рублей за коттедж.
Дно на почти всех пляжах — песчаное или песчано-ракушечное. Ребенок не поранит ноги. Фото: РИА Новости.
Должанская: пляжи, коса и простор.
Этот курорт на севере Азовского моря живет по законам ветра и степи. Главная местная достопримечательность — Долгая коса, которая уходит в море почти на 10 километров, создавая уникальный ландшафт: с одной стороны — Азовское море с его ласковыми волнами, с другой — лиман с прогретой «парной» водой, а по центру — белоснежная песчаная дорога, уходящая за горизонт. И, конечно, дельфины, которые в погоне за рыбой подходят к самому берегу.
В первую очередь Должанская — это место для семей с детьми, которые ценят простор и тишину. Здесь нет надоедливой анимации и продавцов чучхелы, кукурузы и рыбуленьки. Вместо этого — километры песчаных пляжей, где ребенок может бегать сколько угодно, не рискуя задеть соседнее полотенце. Природа здесь сохранила свою первозданность: в воде можно увидеть стайки бычков и пиленгасов, а на горизонте — только бескрайнее небо и полоса прибоя. Это место для тех, кто приезжает не «тусоваться», а дышать, загорать и наслаждаться медленным семейным ритмом. Рай для ветреных натур. Но было бы ошибкой думать, что Должанская создана только для созерцания. Это место — настоящий магнит для любителей активного отдыха, и главная звезда здесь — ветер. Идеальный розыгрыш ветров в сочетании с мелководьем делает Долгую косу одной из лучших локаций на Юге России для кайтсерфинга и виндсерфинга. В сезон акватория буквально пестрит разноцветными парашютами и парусами. Если вы давно хотели встать на доску или просто ищете экстрим в компании единомышленников — в Должанской есть отличные станции с инструкторами и прокатом оборудования. Здесь уважают ветер, а спокойный отдых на лежаке оставляют для вечера. Однако у Долгой косы есть свои физические законы, о которых важно знать родителям. Из-за вытянутой формы косы течения здесь могут быть непредсказуемыми, а ветер — усиливаться внезапно. Поэтому, выбирая место для купания с малышами, внимательно изучите береговую линию. Самый безопасный и спокойный участок — это сторона, обращенная к лиману (заливу). Там вода прогревается быстрее, почти как парное молоко, волны значительно слабее, а вход в воду пологий и песчаный, без ям и резких перепадов глубин. Для детей до 5−7 лет лучше выбрать именно этот «тихий» берег, оставив морскую сторону для родителей, которые хотят насладиться «взрослыми» волнами.
Должанская — это уникальный баланс. Где-то между бескрайней гладью воды и белой песчаной дорогой, между шумом прибоя и свистом ветра в ушах кайтера здесь найдется место для каждой семьи и каждого сердца.
Отдыхающие на пляже базы активного отдыха «Серфприют» на косе Долгая станицы Должанской. Фото: РИА Новости.
Где на Азовском море идеальное для детей мелководье.
Эксперты по семейному туризму называют Азовское побережье «идеальным полигоном для детского отдыха»: мелководье гарантирует безопасность, а высокая концентрация йода в воздухе создает эффект природного ингалятора.
Ейск — расположен на Ейской косе. Для отдыха с ребенком особенно подходит Детский пляж «Меляки» — это маленькая глубина (0,5−0,6 метра), пологий спуск и чистый песок. Популярен также пляж Каменка, где максимальная глубина достигает всего 1,5 метра. Таганрогский залив — одно из самых мелководных мест на всем Азовском море. Чтобы погрузиться с головой, нужно отойти от берега на 100−150 метров. Голубицкая — станица на Таманском полуострове с пляжами из мелкой ракушки. Мелководная береговая линия достигает 50 метров, что позволяет малышам играть в воде. Кучугуры — небольшой поселок на Азовском побережье. На протяжении 20 метров от берега сохраняется мелководье, поэтому сюда можно спокойно приезжать с маленькими детьми.
Даже на азовском мелководье не стоит оставлять детей без присмотра. Фото: РИА Новости.
Как проверить пляж перед поездкой.
Прежде чем выбрать конкретное место, стоит учесть несколько моментов.
Изучить отзывы за текущий сезон — они дают самую актуальную информацию о состоянии пляжа, чистоте воды и количестве отдыхающих. По фотографиям на воде можно оценить пологость спуска, наличие камней или водорослей, а также реальную глубину у берега. Удаленность от лиманов — пляжи вблизи лиманов часто мельче и теплее, но вода может быть более мутной. Состояние берега — стоит уточнить, покрыт ли пляж песком, ракушкой или галькой, есть ли навесы, раздевалки и спасатели.
Даже на мелком море нельзя оставлять детей без присмотра. Как бы ни было мелко и безопасно море, дети у воды всегда требуют повышенного внимания. Инспекторы МЧС напоминают: нельзя прыгать и нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки и, конечно, находиться на пляже без сопровождения взрослых. Даже на самом мелководье ребенок может поскользнуться, испугаться волны или просто устать. Поэтому родители должны следить за детворой.
В июне, как правило, вода Азовского моря прогревается до +24 градусов, а воздух — до +27 градусов. В июле и августе бывает еще теплее. Фото: РИА Новости.
Где песчаные пляжи и удобный вход в воду.
Выбирая направление для отпуска с малышами, родителям стоит обратить внимание на безопасность и комфорт побережья.
Для детей до 5−7 лет предпочтительнее чистое песчаное дно. Однако стоит понимать разницу: песчаные пляжи Азовского моря часто бывают с примесью ракушечника. Такой состав отлично фильтрует воду, делая ее прозрачной, но имеет свои нюансы. Острые края мелких раковин могут не только поранить нежную детскую кожу, но и вызвать страх перед заходом в море. Ребенок будет стоять на месте и плакать, а не бегать по воде, поэтому даже на хорошем пляже без специальной обуви не обойтись.
Чтобы ножки утопали в бархатистом песке, а глубина нарастала постепенно, обратите внимание на следующие локации:
Ейск — здесь находится одна из самых протяженных песчаных кос. Дно ровное, пески мелкие и теплые, а вода у берега прогревается быстрее всего, напоминая «парное молоко».Кучугуры — курорт славится широкой полосой ракушечного пляжа, который за много лет вытоптался до состояния мелкой крошки. Заход пологий, подходит для малышей, делающих первые шаги в море. Пересыпь — дикие и малолюдные пляжи с идеальным сочетанием песка и мелкого ракушечника. Здесь нет резких обрывов, и вы можете зайти далеко в воду, оставаясь по пояс. Голубицкая — несмотря на наличие грязевых вулканов, центральные пляжи станицы покрыты чистейшим песком с комфортным входом, что делает этот вариант отличным для отдыха с детьми на море.
Большую часть сентября на море тепло. Фото: РИА Новости.
Выбрав лучшие пляжи Азовского моря для детей, соберите правильную корзину. Акваобувь спасет от порезов о ракушку и горячего песка. Обязателен тент или большой зонт. Не забывайте про бутылку чистой воды (для питья и ополаскивания ног от соли) и солнцезащитный крем со степенью защиты SPF 50.
Когда лучше ехать на Азовское море с детьми.
При поездке на море следует обратить внимание на погодные и климатические факторы.
В июне, как правило, вода прогревается до +24 градусов, а воздух — до +27 градусов. Для малышей (до 3 лет) — это идеальное время. Нет агрессивного солнца, комфортно во время дневного сна, а прогретой воды вполне достаточно для безопасного купания. Единственный нюанс — вечера и ночи могут быть прохладными, поэтому стоит взять теплые вещи для прогулок. Июль и август — пик курортного сезона. Море максимально теплое, работают абсолютно все развлечения, включая вечерние анимационные программы, а отпуск у родителей совпадает с летними каникулами школьников. Однако за высокий сервис приходится платить повышенным спросом. Бронировать гостевые дома нужно сильно заранее, а на центральных пляжах популярных станиц вроде Голубицкой места придется занимать с самого утра. Сентябрь: спокойнее и дешевле, но погода менее предсказуема. Первая половина месяца часто радует летним теплом и теплым морем. Однако во второй половине погода становится более капризной: дуют ветра, случаются дожди, а вода начинает остывать. Для отдыха с маленькими детьми сентябрь подойдет только в том случае, если вы готовы часть времени проводить не на пляже, а исследуя местные достопримечательности.
Как выбрать жилье для отдыха с детьми.
Планирование семейного отпуска начинается не с покупки билетов, а с выбора места проживания. При поиске жилья следует учитывать ряд факторов:
Морской бриз несет мелкую соленую пыль, которая оседает на всех поверхностях и может раздражать дыхательные пути. Будьте к этому готовы. Фото: РИА Новости.
Кондиционер. Это вопрос здоровья, а не просто удобства. В жарком климате маленькие дети тяжело переносят духоту, что чревато перегревом и плохим сном. Важно уточнить тип кондиционера (сплит-система предпочтительнее мобильного моноблока) и возможность регулировать температуру отдельно от других комнат. Тень во дворе или на балконе. Если вы планируете проводить время на свежем воздухе рядом с домом, без естественной тени не обойтись. Она спасет от теплового удара в полдень и позволит ребенку спать в коляске на улице. Идеально, если окна спальни выходят не на солнечную сторону. Расстояние до пляжа. С дошкольником дорога превращается в квест с ведерками, лопатками, кругами и сменной одеждой. Оптимальное расстояние — 5−10 минут спокойным шагом. Путь дольше 20 минут по жаре утомит ребенка еще до начала купания. Питание или кухня. Наличие собственной кухни со всей необходимой посудой дает колоссальную свободу. Вы сможете приготовить привычную еду, развести смесь вне зависимости от режима работы кафе и накормить капризного едока тем, что он любит. Если готовить нет желания, ищите отели с детским буфетом, блендером и микроволновкой в ресторане. Детская площадка. Игровая зона под окнами — это спасение для родителей. Пока ребенок занят горками и качелями, взрослые могут перевести дух. Обращайте внимание на покрытие площадки (песок или резиновая крошка безопаснее асфальта) и наличие навеса от солнца.
Ширина участков с безопасной для детей глубиной — до 20−50 метров от берега. Малышам есть, где порезвиться. Фото: РИА Новости.
Жилье с видом на море кажется идеальным вариантом, но у него есть существенные минусы для семей с маленькими детьми:
Шум. Первая линия почти всегда означает шум прибоя круглосуточно, громкую музыку из пляжных баров до поздней ночи и крики отдыхающих прямо под окнами. Для здорового детского сна нужна тишина, поэтому номера с тыловой стороны здания часто оказываются гораздо комфортнее. Ветер и соль. Постоянный морской бриз несет мелкую соленую пыль, которая оседает на всех поверхностях и может раздражать дыхательные пути. Кроме того, сильный ветер делает выход из моря некомфортным и быстро охлаждает ребенка. Безопасность. Близость воды требует от родителей круглосуточной повышенной бдительности. Если балконная дверь не защищена замком, а оконные ручки находятся низко, риск возрастает кратно. Цена. За «первую линию» приходится переплачивать, хотя тратить эти деньги можно на более просторное жилье чуть дальше от берега или качественный трансфер до пляжа.
Следует учитывать, что описание объекта на сайте часто расходится с реальностью. Перед внесением предоплаты уточните следующие моменты:
Пологий берег не таит никаких неприятных «сюрпризов». Фото: РИА Новости.
Инфраструктура вокруг. Есть ли в шаговой доступности супермаркет? Где находится ближайшая дежурная аптека и как далеко ехать до больницы? Парковка. Если вы на машине, спросите не просто о ее наличии, а о расстоянии до шлагбаума (сможете ли вы выгрузить вещи и ребенка рядом с входом) и стоимости. Пляж. Какой именно пляж примыкает к дому? Песчаный берег идеален для малышей, галька потребует обязательной покупки аквашузов. Обязательно уточните глубину захода в воду: обрывистый берег опасен для детей. Санитария. Какая вода течет из-под крана — природная или опресненная? Можно ли ее пить или придется постоянно покупать бутилированную? Бытовая техника. Предоставляет ли хозяин детскую кроватку, стульчик для кормления, горшок, стерилизатор или радионяню? Работает ли лифт, если жилье выше второго этажа, подниматься пешком с коляской и пакетами крайне тяжело?
Почему важно смотреть свежие отзывы и реальные фото? Дело в том, что маркетинговые рендеры квартиры редко отражают действительность. Оценивать жилье нужно по фотографиям, сделанным гостями месяц назад. На них будет видно истинное состояние сантехники, чистоту матрасов, реальную высоту потолков и то, куда выходят окна.
Какой курорт выбрать: краткая подсказка для семей.
Ейск — отличный выбор, если вы ищете курорт с развитой инфраструктурой. Здесь есть множество кафе, ресторанов и развлечений, включая аквапарк и дельфинарий. Для семей с маленькими детьми будет полезна развитая медицинская помощь и понятная организация транспорта и развлечений. Голубицкая — если ваш ребенок любит активный отдых, то станица станет идеальным местом. Здесь вы найдете не только прекрасный пляж, но и множество развлечений: аквапарк, дельфинарий, аттракционы и анимационные программы. Если вы мечтаете о спокойном отдыхе, Кучугуры и Пересыпь станут отличным выбором. Здесь можно наслаждаться чистым пляжем, природой и уединением. Идеальное место для семей, ищущих спокойный отдых и возможность провести время на природе. Должанская подойдет тем, кто ценит близость к природе. Этот курорт славится своими широкими пляжами и просторными территориями для активного отдыха, например кайтинга — полетов под парашютом. Здесь можно насладиться живописными пейзажами, уединением и прикорнуть на лоне природы.
На побережье есть места для «дикого отдыха» вдали от цивилизации. Фото: РИА Новости.
Заключение.
Отдых с детьми на Азовском море будет комфортным, если грамотно подойти к выбору места. Для первого знакомства с морем идеально годится Ейск с его пологими песчаными пляжами. Любителям активностей понравится живая и шумная Голубицкая. А тем, кто ищет умиротворения и простых радостей пляжного отдыха, прямая дорога в Кучугуры, Пересыпь или на живописную Должанку. Какой бы курорт вы ни выбрали, залог хорошего отдыха кроется в деталях: изучите пляж и инфраструктуру, внимательно прочитайте отзывы в соцсетях о жилье и убедитесь в безопасности для детей.
Даже зимой можно хорошо отдохнуть на морском берегу и подышать свежим воздухом. Фото: РИА Новости.