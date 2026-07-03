В Нижнем Новгороде начали второй этап реконструкции станции аэрации

По данным мэрии, по окончании второго этапа реконструкции кардинально изменится подход к обработке осадка. Новая схема будет предусматривать двухэтапное обезвоживание и термическую сушку — это позволит отказаться от устаревшей практики размещения илового осадка на площадках для естественного высыхания с последующим вывозом на полигон. На последующих этапах намечена поэтапная рекультивация действующих иловых карт и полигона.