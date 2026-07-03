В Нижнем Новгороде начали второй этап реконструкции станции аэрации

ООО «СоюзДонСтрой», выступающее в роли генерального подрядчика, начало работы по реконструкции второй очереди Нижегородской станции аэрации. Об этом проинформировала пресс‑служба администрации Нижнего Новгорода.
Первая очередь реконструкции была успешно завершена в декабре минувшего года: тогда специалисты модернизировали и возвели 50 объектов, а также внесли частичные изменения в методику очистки сточных вод. Текущий этап масштабнее — он охватывает свыше 60 объектов.
На данный момент подрядчик ведёт демонтаж ёмкостных сооружений второй очереди: из эксплуатации уже выведено 27 объектов. Производственный процесс обеспечивают 28 специалистов и 3 единицы спецтехники. Вывод сооружений из работы осуществляется поэтапно — это необходимо, чтобы не нарушить процесс биологической очистки стоков.
В ближайшие дни планируется нарастить численность рабочей бригады. В настоящее время демонтируются металлические конструкции двух вторичных отстойников. В рамках реконструкции предстоит обновить 7 аэротенков, 6 вторичных и 4 первичных отстойника. Также в планах — возведение двух станций ультрафиолетового обеззараживания.
По данным мэрии, по окончании второго этапа реконструкции кардинально изменится подход к обработке осадка. Новая схема будет предусматривать двухэтапное обезвоживание и термическую сушку — это позволит отказаться от устаревшей практики размещения илового осадка на площадках для естественного высыхания с последующим вывозом на полигон. На последующих этапах намечена поэтапная рекультивация действующих иловых карт и полигона.
Напомним, что на второй этап реконструкции НСА выделили 20 млрд рублей.