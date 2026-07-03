РСЧС: сильные дожди и ливни ожидаются в Нижегородской области 3 июля

Региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по Нижегородской области предупреждает о локально сильных дождях и ливнях в регионе и в Нижнем Новгороде в ближайшие 1−3 часа с сохранением осадков до конца дня и вечером 3 июля 2026 года.
Водителям рекомендуется снизить скорость из‑за ухудшения видимости, размягчения и размывания обочин и грунтовых дорог, а также возрастания скользкости покрытия, что повышает риск заносов и соскальзывания. Автомобилистам советуют избегать низменных участков местности, где возможно подтопление. В экстренных ситуациях звоните на единый номер служб спасения — 112.
Напомним, что в предстоящие выходные в Нижегородской области обещали до +28° и усиление ветра.