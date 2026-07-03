«Семейный квартал города К.»: в Красноярске пройдет праздник в Юдинском парке

В этот день сквер превратится в маленький уютный городок с тематическими улицами. На «Семейной аллее» откроется фотовыставка семей города. «Квартал взрослых и детских тайн» предложит сыграть в психологические игры, поучаствовать в лектории от психологов и пройти арт-терапию. На улице «Маленьких Чемпионов» состоится ползунковый забег для детей от 6 месяцев до 3 лет. Победителей наградят на сцене в 17:45. Каждый карапуз получит медаль за участие и подарок. Для удобства гостей приготовлена зона отдыха и комната матери и ребёнка.