«Семейный квартал города К.»: в Красноярске пройдет праздник в Юдинском парке

В Красноярске 4 июля пройдет семейный праздник «ЯРкие БЕРЕГА», приуроченный ко Дню любви, семьи и верности. Его проведут в Юдинском парке, который расположен на северном берегу Качи, в районе улиц Республики, Обороны и Брянской. Команда молодёжного центра «Вектор» и партнёры проекта подготовят масштабный фестиваль «Семейный квартал города К.».
В этот день сквер превратится в маленький уютный городок с тематическими улицами. На «Семейной аллее» откроется фотовыставка семей города. «Квартал взрослых и детских тайн» предложит сыграть в психологические игры, поучаствовать в лектории от психологов и пройти арт-терапию. На улице «Маленьких Чемпионов» состоится ползунковый забег для детей от 6 месяцев до 3 лет. Победителей наградят на сцене в 17:45. Каждый карапуз получит медаль за участие и подарок. Для удобства гостей приготовлена зона отдыха и комната матери и ребёнка.
На «Бульваре влюбленных» пары смогут признаться в чувствах на символической церемонии. В моментальном ЗАГСе можно будет произнести свадебную клятву и получить сертификат о регистрации отношений в фирменном стиле праздника. Улица «Тихая» станет местом отдыха — повсюду расставят кресла-мешки, подушки и мягкие фотозоны в виде облаков. На «Аллее Мастеров» можно будет поучаствовать в мастер-классах — расписать фигурки из глины, сыграть в книжную мозаику, собрать пазл.
На улице «Активных дел» найдётся локация для каждого — от компьютерных игр, робототехники, игр в городки, напольного кёрлинга и дженги до создания собственных мультфильмов и анимации. Самых спортивных ждут на площадке Центра по ледовым видам спорта на активную зарядку. Неподалеку пройдёт тренировка по акробатике. Музейных фанатов «Мемориал Победы» приглашает на интерактивную площадку «Шах-бой», где гости смогут поиграть в версию шахмат времён Великой Отечественной войны. Для самых маленьких откроется «Переулок Непоседы». Там будет работать надувной дартс, большая мягкая дженга, твистер, бадминтон. И главное — детям разрешат порисовать на обоях.
Улица «Аплодисментов» превратится в самую громкую и музыкальную. На сцене выступят красноярские диджеи и аниматоры, а хедлайнером вечера станет группа «Дофамин».
В 18:00 пройдёт торжественная церемония вручения медалей «За любовь и верность». Награду получат семьи, которые вместе уже больше 25 лет. Также дипломами отметят участников регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».
Завершится вечер на площади «Семейного круга». В 21:00 начнётся кинопоказ под открытым небом от проекта «Мама, я в кино!».