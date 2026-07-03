На Каштаковском маршруте «Красноярских Столбов» появились новые туристические объекты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На маршруте появились две входные группы с навигацией и правилами посещения, информационные стенды, познавательная беседка, посвященная первой метеостанции «Красноярских Столбов», детская интерактивная площадка «Следы животных».
Презентация новых объектов состоялась 1 июля. Первыми их оценили дети и родители общественной организации «Открытые сердца», а также сотрудники национального парка и компании «РусГидро», при ее финансировании и появились объекты. Для участников провели экскурсию от Перевала до скалы Предтечи.
Во время прогулки гости познакомились с новой игровой площадкой, посвященной обитателям заповедной тайги, а также посетили познавательную беседку, где узнали об истории первой метеостанции заповедника, построенной в 1925 году. Здесь представлены метеорологические приборы, которыми специалисты измеряли температуру воздуха, направление ветра и количество осадков.
По словам участников экскурсии, новые объекты делают маршрут более комфортным и помогают посетителям больше узнать о природе и истории национального парка, не нарушая естественный облик заповедной территории.
Добавим, Каштаковский маршрут длиной 8 километров соединяет Фанпарк «Бобровый лог» с Центральным скальным районом. Он был закрыт в 2018 году из-за угрозы падения сухостойных деревьев. В 2026 году национальный парк получил грант Президентского фонда природы на реализацию проекта по восстановлению маршрута.
Сейчас на тропе продолжаются работы по благоустройству. Планируется оборудовать смотровую площадку, дополнительные места отдыха, установить навигацию и информационные стенды, а также создать виртуальную экскурсию с элементами дополненной реальности.