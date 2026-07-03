На Каштаковском маршруте «Красноярских Столбов» появились новые туристические объекты

Презентация новых объектов состоялась 1 июля. Первыми их оценили дети и родители общественной организации «Открытые сердца», а также сотрудники национального парка и компании «РусГидро», при ее финансировании и появились объекты. Для участников провели экскурсию от Перевала до скалы Предтечи.