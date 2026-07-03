Театральную площадь в Нижнем Новгороде перекроют из-за фестиваля «Горький fest»

3 и 9 июля в Нижнем Новгороде перекроют дорогу на Театральной площади, предупредили в мэрии. Причина — проведение фестиваля «Горький фест».
В эти дни по участку от дома № 4 на Театральной площади до дома № 11 на Большой Покровской с 00:01 до 23:59 автомобили проехать не смогут. Водителей попросили убрать машины из зоны ограничений, иначе их эвакуируют.
А еще горадминистрация рекомендовала автолюбителям заранее изучить схему объезда и следовать указаниям дорожных знаков.
Фото: мэрия Нижнего Новгорода.
Напомним, десятый юбилейный фестиваль «Горький фест» пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля.