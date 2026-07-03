Ремонт Мясоедовской школы в Белгородской области завершат зимой

Мясоедовскую школу обновляют в Белгородской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Завершить работы планируют в декабре 2026 года, сообщили в региональном министерстве строительства.
Специалисты уже заменили в школе кровлю и оконные блоки. В помещениях они выполнили стяжку полов, штукатурные и электромонтажные работы, проложили вентиляционные трассы и слаботочные системы на первом и втором этажах. Сейчас продолжается обустройство фасада школы. Внутри здания специалисты укладывают керамическую плитку, шпатлюют стены, прокладывают трубопроводы системы отопления и монтируют электрические щиты.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.