Сильные дожди накроют Нижегородскую область 3 июля — МЧС

В Нижегородской области и в Нижнем Новгороде в течение ближайших 1−3 часов прогнозируются интенсивные осадки — местами пройдут сильные дожди и ливни. Неблагоприятная погодная ситуация сохранится вплоть до завершения дня и в вечернее время 3 июля 2026 года, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Водителям рекомендуется проявлять особую осторожность при управлении личным автомобилем: из‑за осадков существенно падает видимость на дорогах, возрастает риск скольжения и заносов, а обочины, грунтовые дороги и просёлочные пути могут размягчиться и размыться.
Стоит воздержаться от поездок через низинные территории — там наиболее вероятны локальные подтопления. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефону экстренных служб — 112.
Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря снова накроет Нижний Новгород 8 июля.