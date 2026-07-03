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Сильные дожди накроют Нижегородскую область 3 июля — МЧС

Стоит воздержаться от поездок через низинные территории — там наиболее вероятны локальные подтопления.

В Нижегородской области и в Нижнем Новгороде в течение ближайших 1−3 часов прогнозируются интенсивные осадки — местами пройдут сильные дожди и ливни. Неблагоприятная погодная ситуация сохранится вплоть до завершения дня и в вечернее время 3 июля 2026 года, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Водителям рекомендуется проявлять особую осторожность при управлении личным автомобилем: из‑за осадков существенно падает видимость на дорогах, возрастает риск скольжения и заносов, а обочины, грунтовые дороги и просёлочные пути могут размягчиться и размыться.

Стоит воздержаться от поездок через низинные территории — там наиболее вероятны локальные подтопления. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефону экстренных служб — 112.

Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря снова накроет Нижний Новгород 8 июля.

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