На благоустройство пляжа на берегу реки в Краснознаменске выделили 74,2 млн рублей

На благоустройство пляжа на берегу реки в Краснознаменске выделили 74,2 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика. Финансирование рассчитано на 2027 год.
Новое пространство появится рядом с плотиной. Согласно концепции, там организуют «Туристический парк Шешупе». На пляже будут проводить массовые мероприятия и спортивные занятия. На территории установят фотозоны, оборудуют освещение и видеонаблюдение, проведут озеленение. Там также появятся зона отдыха «Орешник», сцена, туалет, амфитеатр, шезлонги, ярмарочный павильон и кафе. Кроме того, на пляже оборудуют спортивную зону, шахматные столы, волейбольную, детскую и смотровые площадки.
Отметим, что в августе концепция победила в федеральном конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Ранее сообщали, что реализацию оценивают в 120 миллионов рублей.
Глава администрации Краснознаменска Дмитрий Чубарев также рассказывал, что хочет превратить город в Зеленоградск. По его мнению, в муниципалитете необходимо создать санаторно-курортный комплекс.