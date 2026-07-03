Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На благоустройство пляжа на берегу реки в Краснознаменске выделили 74,2 млн рублей

Финансирование рассчитано на 2027 год.

На благоустройство пляжа на берегу реки в Краснознаменске выделили 74,2 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика. Финансирование рассчитано на 2027 год.

Новое пространство появится рядом с плотиной. Согласно концепции, там организуют «Туристический парк Шешупе». На пляже будут проводить массовые мероприятия и спортивные занятия. На территории установят фотозоны, оборудуют освещение и видеонаблюдение, проведут озеленение. Там также появятся зона отдыха «Орешник», сцена, туалет, амфитеатр, шезлонги, ярмарочный павильон и кафе. Кроме того, на пляже оборудуют спортивную зону, шахматные столы, волейбольную, детскую и смотровые площадки.

Отметим, что в августе концепция победила в федеральном конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Ранее сообщали, что реализацию оценивают в 120 миллионов рублей.

Глава администрации Краснознаменска Дмитрий Чубарев также рассказывал, что хочет превратить город в Зеленоградск. По его мнению, в муниципалитете необходимо создать санаторно-курортный комплекс.