Курск стал первым в Черноземье по подорожанию квадратного метра во «вторичке»

По итогам первого полугодия 2026 года наибольший рост цен на квадратный метр на вторичном рынке Черноземья зафиксирован в Курске — +8,4%, до 143,2 тыс. руб. Город по темпам подорожания занимает девятое место среди 68 крупнейших городов России и двух областей — Московской и Ленинградской. По абсолютной стоимости квадратного метра Курск располагается на 17-й строчке. Средняя цена квартиры здесь составляет 7,7 млн руб. (+4%). Об этом сообщили аналитики федерального проекта «Мир квартир».
Белгород занимает 34-ю строчку в РФ по стоимости квадратного метра на вторичном рынке (120,2 тыс. руб., +6,5% за полугодие). Средняя квартира здесь оценивается в 6,93 млн руб. (+5,4%);
Воронеж располагается на 37-й позиции (117,9 тыс. руб. за кв. м, +4,7%) со средней ценой жилья 6,1 млн руб. (+2,2%);
Липецк аналитики поставили на 57-е место (100,7 тыс. руб. за кв. м, +4,4%). При этом средняя квартира стоит 5,5 млн руб. (+3,8%);
Орел находится на 65-й позиции (93,6 тыс. руб., +5,1%), где готовое жилье в среднем обходится в 5,3 млн руб. (+4,5%).
Тамбов в исследование «Мира квартир» не включен.
Абсолютным лидером по стоимости квадратного метра остается Москва (416,8 тыс. руб.), где за полугодие цена выросла на 9%, а средняя квартира подорожала на 4% — до 22,7 млн руб. Санкт-Петербург занимает 3-ю строчку (257,9 тыс. руб., +10,9%), при этом квартира здесь стоит около 13,4 млн руб. (+9,4%). Сочи, несмотря на второе место по абсолютной цене (306,2 тыс. руб. за кв. м), оказался в числе немногих городов с отрицательной динамикой: квадратный метр подешевел на 0,9%, а сама квартира — на 0,8% (до 13,1 млн руб.).
Аутсайдерами рейтинга по стоимости квадратного метра стали замыкающий таблицу Нижний Тагил (74,2 тыс. руб., +4,9% за полугодие, средняя квартира — 3,8 млн руб., +4,9%), расположившийся на 69-м месте Грозный (87,3 тыс. руб., −1,5%, квартира — 5,6 млн руб., −0,4%) и попавший на 68-ю строчку Магнитогорск (88,4 тыс. руб., +7,9%, квартира — 4,7 млн руб., +5%).
На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Белгород вошел в топ-5 российских городов по подорожанию квадратного метра в новостройках.