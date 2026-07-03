Курск стал первым в Черноземье по подорожанию квадратного метра во «вторичке»

Абсолютным лидером по стоимости квадратного метра остается Москва (416,8 тыс. руб.), где за полугодие цена выросла на 9%, а средняя квартира подорожала на 4% — до 22,7 млн руб. Санкт-Петербург занимает 3-ю строчку (257,9 тыс. руб., +10,9%), при этом квартира здесь стоит около 13,4 млн руб. (+9,4%). Сочи, несмотря на второе место по абсолютной цене (306,2 тыс. руб. за кв. м), оказался в числе немногих городов с отрицательной динамикой: квадратный метр подешевел на 0,9%, а сама квартира — на 0,8% (до 13,1 млн руб.).