Шерин об урегулировании очередей на АЗС: «Будем наблюдать»

«Мы разные варианты рассматриваем, но пока наблюдаем за происходящим и С моей точки зрения, введение дополнительных ограничений или регуляторики пока не требуется, поскольку мы с вами понимаем, любая очередность, какая-то упорядоченная очередность, это в моменте для кого-то отсутствия возможности даже встать в живую очередь. Поэтому здесь будем наблюдать за ситуацией, как она будет развиваться», — сказал он.