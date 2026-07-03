Шерин об урегулировании очередей на АЗС: «Будем наблюдать»

Власти Калининградской области пока не планируют вводить дополнительные меры по регулированию очередей на автозаправочных станциях. Об этом заместитель председателя регионального правительства Валерий Шерин сообщил в эфире подкаста «Дом Советов».
По словам Шерина, власти изучают опыт других регионов, где анонсировали введение различных механизмов организации очередей, однако пока считают такие меры преждевременными.
«Мы разные варианты рассматриваем, но пока наблюдаем за происходящим и С моей точки зрения, введение дополнительных ограничений или регуляторики пока не требуется, поскольку мы с вами понимаем, любая очередность, какая-то упорядоченная очередность, это в моменте для кого-то отсутствия возможности даже встать в живую очередь. Поэтому здесь будем наблюдать за ситуацией, как она будет развиваться», — сказал он.
Как пояснил заместитель губернатора, сейчас усилия региональных властей сосредоточены на насыщении рынка топливом и запуске в розничную продажу сети АЗС «Балтнефть», что, по его мнению, должно помочь сократить очереди. При этом совместно с региональным управлением МВД и Госавтоинспекцией планируется проводить выборочные рейды возле заправок.
«Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым, третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты», — отметил Шерин.
Он добавил, что сотрудники Госавтоинспекции будут участвовать в таких рейдах, однако обеспечить постоянное дежурство у каждой АЗС невозможно из-за ограниченного числа личного состава. По словам Шерина, сейчас часть сотрудников задействована, в частности, на въездах к двухъярусному мосту, где контролируется соблюдение ограничений для большегрузного транспорта.